Sabancı Holding, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin Türkiye'deki tek üyesi oldu

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding, sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen iş dünyası platformlarından olan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’den tek üyesi oldu.

Sabancı Holding'ten yapılan açıklamaya göre, 1995 yılında kurulan ve bugün itibarıyla dünyada kendi alanlarında söz sahibi 200’ün üzerinde küresel şirketin Üst Yöneticileri (CEO) tarafından temsil edilen kuruluş, sürdürülebilir kalkınmaya destek verirken şirketlerin bu alandaki dönüşümlerini iş birlikleriyle güçlendirmeye odaklanıyor.



Ayrıca, konuyla ilgili WBCSD’den yapılan açıklamada Sabancı Topluluğu’nun alanında lider ve Türkiye’nin en itibarlı şirketlerini portföyünde bulundurduğu kaydedilirken, "Topluluğun, 'Yeni Neslin Sabancı’sı' adlı yeni stratejik yol haritası, günümüz dünyasının sürekli değişen koşullarının altını çiziyor. Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu, Sabancı Topluluğu’nun, ‘yeni’nin anlamının her gün değiştiği bir dünyaya hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlama hedefine vurgu yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WBCSD Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Peter Bakker ise, Sabancı Topluluğu’nun aralarına katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtirerek, "Sabancı Topluluğu’nun 90 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde edindiği yüksek bilgi birikimi, inovasyon yaklaşımı ve uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma vizyonu, diğer üye şirketlerimize de büyük katma değer sağlayacaktır. Dünyamızı sıfır emisyonlu, döngüsel, sağlıklı, kapsayıcı ve dirençli bir hale dönüştürme yolunda, Sabancı Topluluğu gibi şirketlerle birlikte çalışmak bizim için en büyük önceliklerden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.







- "Tecrübelerimizi diğer üyelerle paylaşacağız"





Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper ise, Türk iş dünyasını Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nde (WBCSD) temsil eden tek şirket olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Alper, “Bugün şirketlerin başarısı sadece finansal sonuçlarıyla değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya ne kadar katkı sunduklarıyla yarattıkları toplumsal etkiyle ölçülüyor. Biz de bu anlayıştan hareketle, Topluluğumuzun amacını 'sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz' diyerek ortaya koyuyoruz. Bu alandaki tecrübelerimizi WBCSD platformundaki diğer üyelerle paylaşmaktan, sürdürülebilir kalkınmanın dünyadaki itici güçlerinden biri olmaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.