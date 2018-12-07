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Sabancı en güçlü 100 kadın arasında

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Forbes dergisinin açıkladığı “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını Listesi”nde 64. sırada yer aldı.

07 Aralık 2018 Cuma 15:06
Sabancı en güçlü 100 kadın arasında

Forbes dergisinin 2018 yılı “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını Listesi” açıklandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyanın en güçlü kadınları listesinde ilk sırada yer alırken, Merkel’i İngiltere Başbakanı Theresa May ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde izledi. Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da listede 64. sırada yer aldı.

Listenin ilk 10’unda, Merkel, May ve Lagarde’dan sonra General Motors’un Yönetim Kurulu Başkanı Mary Barra, yatırım şirketi Fidelity’nin Üst Yöneticisi Abigail Johnson, Bill & Melinda Gates Vakfı’nın Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Melinda Gates, YouTube’un Üst Yöneticisi Susan Wojcicki, Santander Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Ana Patricia Botin, Lockheed Martin’in Yönetim Kurulu Başkanı Marillyn Hewson ve IBM’in Üst Yöneticisi Ginni Rometty bulunuyor.  Listeye bu sene 20 yeni isim girdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:06
  1. Forbes dergisi
  2. Angela Merkel
  3. Theresa May
  4. IMF
  5. Christine Lagarde
  6. Sabancı Holding
  7. Güler Sabancı
  8. General Motors
  9. Mary Barra

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