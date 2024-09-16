Sabancı, “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesinde Türkiye’nin lideri oldu

Time Dergisi tarafından “Dünyayı değiştiren şirketler” olarak tanımlanan organizasyonlar, genel bir skor üzerinden sıralanıyor. Üçlü bir formül üzerine kurulu olan şirket skorları, çalışan memnuniyet anket sonuçları, gelir artışı ve ESG verilerine göre hesaplanıyor.

Çalışan memnuniyetine ilişkin skorlar, 50 ülkeden yaklaşık 170 bin kişinin katıldığı anketler sonucunda belirlenirken, gelir artışında ise şirketlerin 2021-2023 döneminde ortaya koydukları ciro artışı dikkate alınıyor. ESG skorlarında ise şirketlerin karbon emisyonlarında sağladıkları tasarruf ve CDP reytingleri gibi çevresel etkilerin yanı sıra yönetim kurulunda bulunan kadın oranı ve insan hakları politikaları gibi sosyal ve yönetişimsel unsurlara yer veriliyor.

Yönetim kurulunda yüzde 44’lük kadın oranıyla dünyaya örnek oluyor

Sabancı Holding, ESG başlığı altında Time ve Statista tarafından dikkat çekilen alanlarda son dönemde önemli başarılara imza attı. 2023 yılında, iklim değişikliği kategorisinde Global A listesinde yer alan Sabancı Holding, Türkiye’den bu listeye giren tek yatırım holdingi olmuştu. Aynı yıl içerisinde, CDP İklim Değişikliği Programı’na raporlama yapan 11 Sabancı Topluluğu şirketinin 9’u, A veya A- notuyla liderlik seviyesine yükselirken böylece CDP’ye raporlama yapan ve liderlik seviyesinde olan Sabancı Topluluğu şirketleri geçtiğimiz yıla kıyasla 3 katına ulaşmıştı. Time ve Statista’nın kriterlerinde önemli bir yere sahip olan yönetim kurulunda kadın oranında da Sabancı Holding, yüzde 44 ile sadece Türkiye’de değil dünyada örnek gösterilebilecek bir orana sahip.

“Bizim için başarı sadece finansal tablolarda yazanlardan ibaret değil”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, dönüşen dünyada başarı kriterlerinin de yeniden belirlendiğinin altını çizerken, “Bu araştırma sonuçları, bu değişen kriterlerin de çok önemli bir yansıması. Sabancı Topluluğu olarak tüm paydaşlarımıza her zaman şunu söyledik: ‘Bizim için başarı sadece finansal tablolarda yazanlardan ibaret değil. Tabii ki yatırımcılarımıza, hissedarlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ama bunu yaparken, çalışanlarımıza, topluma, dünyaya, insanlığa karşı olan sorumluluğumuzu da her zaman hatırlayacağız. Ne kadar kârlı olursa olsun, sürdürülebilirlik anlayışımız ile ters düşen hiçbir yatırımı hayata geçirmeyeceğiz.’ Sabancı’nın son yıllarda geçirdiği kültürel ve operasyonel dönüşümün merkezinde de işte bu anlayış var. Bu yaklaşımımızın, Time ve Statista gibi dünyanın kendi alanlarında lider platformları tarafından da tescil edilmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.