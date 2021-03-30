Şaban Sevinç'in cehaleti yeniden alay konusu oldu: CHP'li Bekaroğlu bile tepki gösterdi!

Eski Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç'in Ramazan ayına ilişkin akılalmaz cehaleti sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Twitter kullanıcıları Sevinç'in cehaleti karşısında hayrete düşerken, bir paylaşımda CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan geldi.

Yeniçağ'ı referans alarak böyle saçmalamıştı: Eğer ertelenmezse oruç tutulabilir ama...

Şaban Sevinç, Youtube yayınında eski Halk Tv sunucusu Lale Özan Arslan'a konuk olmuştu. İkili, koronavirüsle mücadeleyi değerlendirirken, Şaban Sevinç Ramazan ayına ilişkin akılalmaz sözler sarf etmişti. Teravih namazı kılınmadan oruç tutulamayacağını sanan Şevinç, şunları dile getirmişti:

"Ramazan ayının ertlenmesini öneren bilim insanları ve ilahiyatçılar var. Çok da doğru olur. Burada hiç kompleks yapmamak lazım. Yeniçağ Gazetesi, bu durumu Diyanet İşleri Başkanlığı'na sormuş. Fatih Ergin'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan uzman bir isim, adını vermeden, salgın kapsamında orucun iptal edilmesi ve Ramazan ayının ertelenmesi ile gazeteye açıklamada bulunmuş. 'Camiler kapalı olmaya devam ederse teravihler kılınamaz ama orucun tutulması yönünde salgınla alakalı bir engel yok' demiş. Yani eğer ertelenmezse orucunu tutabileceksin ama camiye gidip teravih namazı kılamayacaksın. Dolayısıyla Ramazan açısından eksik ibadet olacak. Halbu ki Ramazan bir bütün. Sahura kalkıyorsun, yemeğini yiyorsun, sonra yatıyorsun. Gün boyu oruç tutup, akşam iftar yapıyorsun. İftardan sonra da cemaatle birlikte, kalabalıkla namaz kılıyorsun. Bu bir bütün."

'Her şeyi bilmeyin arkadaş'

Şaban Sevinç'in 'Ramazan ertelensin' şeklindeki cehalet dolu yorumları, sosyal medyada alay konusu olurken, tartışmalara CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Berkaroğlu da katıldı. CHP'li Bekaroğlu, "Her şeyi bilmeyin arkadaş. Bir susun yahu." diyerek, Sevinç ve Arslan'ı eleştirdi.

'Şimdi de trollüğe soyunmuş'

Şaban Seviç de Bekaroğlu'nun mesajına şöyle cevap verdi: "Bu bizim Mustafa Kemal Atatürk’ümüze kefere Kemal diyen yeni CHP’li Mehmet değil mi? Şimdi de trollüğe mi soyunmuş."



