Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan ve Soner Yalçın gözaltına alındı
İstanbul’da sabah erken saatlerde gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, evlerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak Mali Şube’ye götürüldü. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Batuhan Çolak ile Soner Yalçın’ın da emniyete götürüldüğü aktarıldı. Soruşturmanın içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, basın camiasını da kapsayacak şekilde derinleşti.
Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın “Yalan Bilgi Yayma” ve “Örgüte Bilerek Yardım” iddiaları kapsamında ifadeye götürüldüğü bildirildi.
