  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Galatasaray, Ajax’a nefes aldırmadı!

ABB’nin 466 araç muamması!

Portekiz: Cinsel yönelim adı altında LGBT'ye sahip çıkan rezil ülkelerden biri

Mete Yarar’dan sosyal medyada çarpıtılan sözlerine sert tepki!

Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez harekete geçti: Hamlesi dünyayı sallayacak

Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı

Fal, büyü ve muska Sosyal Medya’dan saldırıyor! İş işten geçmeden özeleştiri yapmamız gerekiyor

Ahmet Özer hakkında flaş karar

Başörtülü öğrencisine böyle hakaret etti “Bu başla diş hekimi olamazsın, temizlikçiye benziyorsun!” Özel Üniversitede 28 Şubat kafalı hoca

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın yakın arkadaşını NASA'nın başına yeniden aday gösterdi
Gündem Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan ve Soner Yalçın gözaltına alındı
Gündem

Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan ve Soner Yalçın gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan ve Soner Yalçın gözaltına alındı

İstanbul’da sabah erken saatlerde gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, evlerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak Mali Şube’ye götürüldü. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Batuhan Çolak ile Soner Yalçın’ın da emniyete götürüldüğü aktarıldı. Soruşturmanın içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, basın camiasını da kapsayacak şekilde derinleşti.

Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın “Yalan Bilgi Yayma” ve “Örgüte Bilerek Yardım” iddiaları kapsamında ifadeye götürüldüğü bildirildi.

 

Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?
Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?

Dünya

Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?

Silah ve mühimmat kaçakçılarına dev operasyon: 135 gözaltı
Silah ve mühimmat kaçakçılarına dev operasyon: 135 gözaltı

Gündem

Silah ve mühimmat kaçakçılarına dev operasyon: 135 gözaltı

CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı
CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

Gündem

CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı
İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı

Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MALUM

bunlar gazeteci değil tetikçi

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23