Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı... Saymaz ve Ağırel adli kontrol ile serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki isim daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

“HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA” SUÇLAMASI

Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında, sermaye piyasasına yönelik soruşturmalar konusunda kamuoyuna aktardıkları bilgilerin yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Sevinç ve Balcı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SEVİNÇ VE BALCI TUTUKLANDI

Hakimlik, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeleri değerlendirmesinin ardından Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Böylece sermaye piyasasına ilişkin devam eden soruşturmalar konusunda kamuoyunu yanıltıcı bilgi yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki gazeteci cezaevine gönderildi.

AĞIREL VE SAYMAZ'A ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında Murat Ağırel ve İsmail Saymaz da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ağırel ve Saymaz hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İki isim, belirli aralıklarla imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Sermaye piyasasında yürütülen soruşturmalarla ilgili kamuoyuna aktarılan bilgilerin doğruluğu tartışmaların odağına yerleşirken, son kararlarla birlikte soruşturmanın gazetecilere ilişkin ayağında iki tutuklama ve iki adli kontrol kararı çıkmış oldu.