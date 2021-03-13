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İSLAM Şaban ayı ne zaman? Şaban ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?
İSLAM

Şaban ayı ne zaman? Şaban ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?

Şaban ayı, hicri aylardan sekizinci aya verilen isimdir. Hicri ay, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mekke şehrinden Medine şehrine geçmesiyle başlayan Müslümanlara ait bir takvimdir. Recep ayının sonuna yavaş yavaş geldiğimiz bugünlerde Şaban ayına ne zaman gireceğimiz merak konusu oldu. Peki, Şaban ayına hangi gün gireceğiz ve Şaban ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:09:00 -
Şaban ayı ne zaman? Şaban ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?

Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte” Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.” buyurmuştur. Böylesine Mübarek bir ayı değerlendirmek isteyen Müslümanlar Şaban ayına ne zaman gireceklerini ve Şaban ayında hangi ibadetleri yapabileceklerini araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Şaban ayı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığının bildirdiği, 2021 dini takvimi göre Şaban ayı miladi takvimde 14 Mart Pazar gününe denk gelmektedir.

Şaban ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?

Şaban ayı Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin ayıdır. Bu sebeple bu ayda Salevât-ı şerîfeye çok yapmak lâzımdır. Yine mümkün oldukça İstiğfâr-ı şerîf, Salevât-ı şerîfe, İhlâs-ı şerîf okumalı, teheccüd ve tesbih namazları kılmalı ve oruç tutmalıdır.

Şaban ayında aşağıdaki zikirleri çekebilirsiniz…

İlk on gün : “Yâ latîfü celle şânüh”

Türkçe Anlamı: Ey lütfu bol, şanı yüce olan Allâh’ım!

İkinci On (10) gün: “Yâ rezzâku celle şânüh”

Türkçe Anlamı: Ey bol rızık veren, şanı yüce olan Allâh’ım!

Son On (10) gün: “Yâ azîzü celle şânüh”

Türkçe Anlamı:

Ey izzeti bol, şanı yüce Allâh’ım

 

 

 

 

 

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