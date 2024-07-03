Sabahları yorgun argın kalkıyorsanız çözümü bunda! Canan Karatay'ın zinde tutacak bomba tarifi!

Canan Karatay'dan muhteşem bir formül geldi. Bu formülü yaparsanız günlük hayatınızda daha dinç olabilirsiniz. Tüm detaylar haberimizde.

CANAN KARATAY'DAN DİNÇ TUTACAK FORMÜL GELDİ

Çeşitli açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Canan Karatay bu sefer de günlük hayatta kendilerini yorgun hissedenler için bir formül açıkladı. Karatay, kişinin kendini iyi hissetmesi adına tereyağı üzerine vurgu yaptı. Eğer tereyağı tüketirseniz enerjinizin daha yüksek olacağını söyledi. Canan Karatay "Yağın zararlı olduğunu, hastalıklara yol açtığı söyleniyor fakat hangi yağ? Evet, trans yağlar ve margarinler zararlı. Ama köy yağları öyle değil. Eskiden böyle bir şey yoktu." dedi. Canan Karatay'ın dediğine göre gün içinde enerjik olmak istiyorsanız yağ tüketmelisiniz.

Köy tereyağı sabah akşam tüketilebilir. Çay ve fındığın önemi de oldukça fazla. Kavurma emeğini ise yağı ile beraber tüketmek gerekir. Kuyruk yağı enerjik olmanızı sağlar. Kuyruk yağı Anadolu'da önemidir. Eskiler kuyruk yağını eritip içerler 90-95 yaşına kadar sağlıklı yaşarlar. Bunların yanı sıra çay da oldukça mühim. Şekersiz çayı bolca tüketebilirsiniz. Çay da enerjik olmanızı sağlar. Çayın yanı sıra kahve de tüketebilirsiniz. Eğer bunları uygularsanız enerji seviyeniz oldukça artar.