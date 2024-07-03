  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merih Demiral'a verilecek 'Bozkurt Selamı' cezası! Rakamlar ortada: Duyurdular…

Merih Demiral’in gol sevincini kınamışlardı AK Parti’den Almanya’ya sert cevap!

Yunan basını duyurdu: Türkiye orayı işgal edecek! Cehenneme hazır olun

Avusturya maçını bilen ChatGPT'den şimdi de Hollanda maçı tahmini!

Hakan Çalhanoğlu, Almanya'yı karıştırdı! Şimdiden araştırmaya başladılar: Haydi hayırlı olsun artık…

Bahçeli'den UEFA'ya ''Bozkurt'' ayarı

Montella'ya ağır sözler söylemişti… Dev zafer sonrası Milli Takım paylaşımı yaptı! Mustafa Sandal'a tepki yağdı

Türkiye'den 300 milyon dolarlık İHA almışlardı! Şimdi Bayraktar TB2 SİHA'yı araştırmaya başladılar

Memur maaşları netleşti! İşte kuruş kuruş yeni zamlı maaşlar

Mehmet Metiner resmen küplere bindi: Bu anlayış ve görüntüler yakışıyor mu?
Kadın - Aile Sabahları yorgun argın kalkıyorsanız çözümü bunda! Canan Karatay'ın zinde tutacak bomba tarifi!
Kadın - Aile

Sabahları yorgun argın kalkıyorsanız çözümü bunda! Canan Karatay'ın zinde tutacak bomba tarifi!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 18:36:00 - 2024-07-03 18:38:33
Sabahları yorgun argın kalkıyorsanız çözümü bunda! Canan Karatay'ın zinde tutacak bomba tarifi!

Eğer sabahları yorgun uyanıyorsanız bu haber tam da size göre! Ünlü doktordan bunun için tavsiye geldi. Canan Karatay'ın uzun bir yaşam için mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirttiği tarifi beslenme programınıza dahil edin. Detaylar haberimizde.

Canan Karatay'dan muhteşem bir formül geldi. Bu formülü yaparsanız günlük hayatınızda daha dinç olabilirsiniz. Tüm detaylar haberimizde.

CANAN KARATAY'DAN DİNÇ TUTACAK FORMÜL GELDİ

Çeşitli açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Canan Karatay bu sefer de günlük hayatta kendilerini yorgun hissedenler için bir formül açıkladı. Karatay, kişinin kendini iyi hissetmesi adına tereyağı üzerine vurgu yaptı. Eğer tereyağı tüketirseniz enerjinizin daha yüksek olacağını söyledi. Canan Karatay "Yağın zararlı olduğunu, hastalıklara yol açtığı söyleniyor fakat hangi yağ? Evet, trans yağlar ve margarinler zararlı. Ama köy yağları öyle değil. Eskiden böyle bir şey yoktu." dedi. Canan Karatay'ın dediğine göre gün içinde enerjik olmak istiyorsanız yağ tüketmelisiniz.

Köy tereyağı sabah akşam tüketilebilir. Çay ve fındığın önemi de oldukça fazla. Kavurma emeğini ise yağı ile beraber tüketmek gerekir. Kuyruk yağı enerjik olmanızı sağlar. Kuyruk yağı Anadolu'da önemidir. Eskiler kuyruk yağını eritip içerler 90-95 yaşına kadar sağlıklı yaşarlar. Bunların yanı sıra çay da oldukça mühim. Şekersiz çayı bolca tüketebilirsiniz. Çay da enerjik olmanızı sağlar. Çayın yanı sıra kahve de tüketebilirsiniz. Eğer bunları uygularsanız enerji seviyeniz oldukça artar.

Sosyal medyanın tetiklediği bir hastalık daha! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer diş sıkmanın...
Sosyal medyanın tetiklediği bir hastalık daha! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer diş sıkmanın...

Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyanın tetiklediği bir hastalık daha! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer diş sıkmanın...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23