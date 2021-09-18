Sabahları limonlu su için...

Limon çok eski zamanlardan beri şifa deposu olarak bilinen ve pek çok hastalıkta da kullanılan bir meyvedir. C vitamini, B vitamini ve mineraller bakımından zengin olan limon, doğal bir soğuk algınlığı ilacı olarak da görülmektedir. Genellikle limonlu su olarak da tüketimi sağlanan meyvenin birçok faydaları bulunmaktadır. Peki, limonlu su faydaları nelerdir? Sabahları limonlu su içmek ne işe yarar?

Hem kokusu, hem tadı hem de içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklar üzerinde mucizevi bir etki bırakan limon, pek çok hastalıkta tercih edilen bir meyvedir.

Yüksek oranda C vitamini içeren limon B6 vitamini ve potasyum ve fosfor bakımından da zengin bir meyvedir. Özellikle gribal enfeksiyonlarda sıkça kullanılan limon suyunun da pek çok faydaları bulunmaktadır. işte limonlu su faydaları:

Limonlu su özellikle boğaz ağrılarına çok iyi gelen bir besindir.

Karaciğer enzimlerine harekete geçiren limon suyu aynı zamanda sindirime de yardımcı olur.

Böbrek taşı riskinin ortadan kalkmasına yardımcı olan limon suyu bağışıklık sisteminin de güçlenmesinde oldukça etkilidir.

Limonlu suyun faydalarından bir diğeri de kabızlığa iyi gelmesidir.

Aft ve ağızdaki yaralara da iyi gelen limonlu su aynı zamanda romatizma ağrılarına da şifa olmaktadır.

PH seviyesini de dengeleyici bir etkiye sahip olan limonlu su, kandaki toksinleri azaltarak vücuttaki zehri de arındırır.

İyi bir idrar söktürücü olan limonlu su kilo vermede de büyük etkilere sahiptir.



Limonlu vücuttaki toksinleri arındırma da büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle sabahları aç karnına içilen limonlu su hem toksinleri atmaya yardımcı olur hem de yağ yakımını kolaylaştırarak kilo verme konusunda destek olur. Aynı zamanda sabahları içilen limonlu su kabızlığı da oldukça iyi gelmektedir. Limonlu içmek aynı zamanda böbrek taşı oluşumunu da engeller. Özellikle sindirim sorunu yaşayanlar içinde limonlu su birebir etkiye sahip olacaktır. Yemeklerden önce içilen limonlu su da romatizma ağrılarının giderilmesinde oldukça işe yaramaktadır.