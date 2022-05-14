Sabahları kahvaltıdan önce 7 zeytin 1 incir yediğinizde bakın vücudunuzda ne oluyor!

Zeytin ve incir, doğal bir antioksidan kaynağıdır. Bu sebeple bu iki besini birlikte tüketmeniz, vücudunuzun temizlenmesini sağlayarak hastalıklara karşı vücudunuzu koruyacaktır. Her gün 7 zeytin ve 1 incir yemeniz vücudunuzda bulunan genç hücrelerin sayısının artmasını sağlayacaktır.

7 Zeytin 1 incir kürünün faydaları

-Vücudu arındırır: İncir ve zeytinde bulunan yüksek antioksidanlar vücuttaki serbest radikalleri bertaraf etmekte harikadır.

-Ödem ve şişkinliği yok eder: Her gün 7 zeytin 1 incir kürü uygulamak şişkinlik, ödem gibi problemler için adeta ilaç etkisi gösterecektir.

Yağ yakımını hızlandırır: Zeytin ve incir, vücudunuza yük olan fazla yağların yakılmasını kolaylaştırır. Laktoza alerjisi olan kişilerin kalsiyum maddesini depolamasının en doğal yolu bu ikilidir.

Hücreleri yeniler: İki besinde çok güçlü antioksidan olduğundan vücudun gün boyu temizlenmesini destekler. Böylece vücudun genç hücrelerinin sayısını artırarak yaşlanmayı geciktirir. Hücre yenilenmesinde rol oynayan zeytin ve incir, beyin hücrelerinden cilt hücresine kadar gücünü gösteriyor.

Metabolizmayı hızlandırır: İncir ve zeytin, metabolizma hızlandıran iki ayrı besindir.

Açlık krizlerini önler: 7 zeytin 1 incir tüketen kişilerin, daha az acıktığı bilinmektedir. Böylece gün içinde ihtiyacınız kadar kalori alıp kaçamaklardan uzak kalabilirsiniz.

Kansere karşı tam bir kalkan: 7 zeytin 1 incir kürünün öyle bir faydası var ki, adeta çağın en yaygın sağlık problemi kanserli hücreler için bir kalkan! Kanserli hücreler, bağışıklık sistemi zayıf olan bünyelere kolayca yerleşir. Bu duruma kesin çözüm bulmak için 7 zeytin 1 incir tüketebilirsiniz.

7 Zeytin 1 incir kürü nasıl yapılır?

7 zeytin 1 incir kürü her sabah kahvaltıdan önce ve her akşam yatmadan 2-3 saat önce 21 gün boyunca uygulanır. Bu zamanlar vücudun yenilenme saatleridir. Bu uygulamada incirin kuru olup olmaması önemli değildir. Bu iki besini günlük düzenli olarak tüketmeniz önemlidir. Kürü uyguladıktan sonra 1 büyük bardak su içmelisiniz. Tuzsuz organik zeytin tüketmek sağlığınız için daha faydalıdır. Vücudunuzdaki faydalarını hissetmek için kürü uygularken sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz. 7 zeytin 1 incir kürü düşük kalorili bir diyetle birlikte uygulandığında hızla kilo vermenizi sağlar. Kürün ödem ve şişkinlik atan etkilerini 3-4 gün içinde fark edebilirsiniz. Kilo vermek için sabırlı olmanız gerekir. Birkaç gün geçtikten sonra vücudunuzda oluşan değişimleri fark edebilirsiniz.

7 zeytin 1 incir diyeti taze zeytin ve incirin söylenen miktarda tüketenler üzerinde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Japon bilim adamlarının yaptığı çalışmada 7 zeytin 1 incir faydaları araştırılmış ve ideal kiloya ulaşmadan başlayarak sağlığa birçok katkısı olduğu görülmüştür.

7 Zeytin 1 incir yiyerek zayıflama

7 zeytin ve 1 incir toplamda yaklaşık 100 kaloriye denk gelecektir. Bu kalori miktarı ise gün içindeki ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi karşılar.

Bu kürü uygularken şifalanmanın yanı sıra hızla zayıflamak istiyorsanız düşük kalorili bir diyet şarttır. Hepimiz biliyoruz ki, yüksek kalorili beslenerek zayıflamak imkansızdır. O nedenle zeytin ve incir kürünü uygularken daha hızlı kilo vermek isteyenlerin bazı ipuçlarına dikkat etmesi gerekir.

-Sabah kahvaltınızı protein ve lif ağırlıklı yapın.

-Sağlıklı pişirme yöntemleri (buharda, ızgara, haşlama...vb) tercih edin.

-Yemeklere eklediğiniz yağı azaltın.

-Beyaz ekmek tüketmeyin, tam tahıllı gıdalara geçiş yapın.

-Porsiyonlarınızı küçük tutun.

-Öğünlerin arasında atıştırmayın.

-Tatlıyı haftada bir olarak sınırlandırın ve ekleme şekeri azaltın.

-Daha çok hareket etmeye özen gösterin

incirin faydaları

Alzheimer riskini azaltır.

Kalp yağlanmasını önler.

Kalp damar sağlığının korunmasına katkı sağlar.

Kanser türlerinin yayılmasını önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kemik ve iskelet sistemini güçlendirir. Kemik erimelerinin önüne geçer.

Astım hastalığına iyi gelir.

Bronşit hastalığına iyi gelir.

Zeytini Düzenli Yemenin 7 muhteşem Faydası

Zeytin Faydaları – Bol Bol Tüketmek İsteyeceğiniz 7 Özelliği.

1) Sindirimi Kolaylaştırır.

2) Saç, Cilt ve Tırnak İçin Besleyici.

3) Kanseri Önler.

4) Uzun Süre Tok Tutar.

5) Kalp Sağlığını Korur.

6) Vücut Gelişimine Destek Olur.

7) Kan Yapar.