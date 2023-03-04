Sabahları aç karnına kekik çayı içerseniz! Davet çağrısı yapıyoruz: Vitamin oranı, kritik etkileri çok inanamayacaksınız

Yemeklere lezzet katması için kullandığımız kekik, kokusu ve aromasıyla birçoğumuzun vazgeçilmez baharatı. Karvakrol ana bileşininden tadını alan kekik, baharat olarak tüketilmesinin yanı sıra çay olarak da içilebiliyor.

Solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemi üzerinde ciddi faydaları olan kekik çayı, öksürük, iltihap sorunları, cilt problemleri hatta sperm sağlığı gibi konularda da mucizevi etkiler yaratıyor. Salata soslarının içine, çorbalara ve zeytinyağlı soğuk yemeklere eklenebilen kekik suyu özellikle aç karnına tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olur. Sabahları aç karnına ve yemeklerden önce aç karnına tüketilen birer yemek kaşığı kekik suyu iştahı baskılayıcı etki gösterir. Kekik en çok baharat olarak kurutularak kullanılır.

Kekik çayı faydaları

Kilo verme ve ağız sağlığı için de tercih edilen kekik, kaynatılarak tüketildiğinde şifasını artırıyor diyebiliriz. Kekik suyu veya çayı tüketmek ve faydalarını merak edenler için detaylar...

Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik suyu, kuru ya da taze kekikten yapılabilir, tercihinize göre karar verebilirsiniz.

Özellikle sabah ve yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

Suyu kaynatıp ateşten alın.

İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin. Ardından süzüp içebilirsiniz.

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*Kekik suyu, günde 2 fincandan fazla tüketilmemelidir. (Gebelik varsa veya kronik hastalıklar söz konusu ise doktorunuza danışınız.)

Kekik Çayının faydaları Kekik suyu kalsiyum açısından zengin değerlere sahip olduğundan, kemik ağrısı yaşayanlara tavsiye edilir.

Romantizma ağrılarını hafifletmek için kekik çayı tüketmek faydalı bir yöntem olacaktır.

Kekik çayı tüketmek, hazımsızlık ve bağırsak krampları yaşayanları rahatlatacaktır.

Kolon kanserine de faydalı olduğu bilinmektedir.

Zayıflamak isteyenler tarafından araştırılan kekik çayı, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekleyecektir.

Kekik çayını içmek yerine gargara olarak kullanarak diş ve diş eti hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz.

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Kuru kekik çayı nasıl yapılır?

“Kekik çayı nasıl demlenir?” sorusunun karmaşık bir cevabı yoktur. 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Kuru kekik çayı da yapabilirsiniz.

Kuru kekik çayı faydaları

Mideye İyi Gelir.

Virüsten Koruyucu Antioksidan.

Sinirleri Yatıştırır.

Ağrıları Hafifletir.

Cildi Temizler.

Ağız ve Diş Sağlığını Korur.

Denge Merkezini Düzenler.

Zayıflamaya Yardımcıdır.

Gece yatmadan önce kekik çayı içmek

Bedensel yorgunluğu alır ve daha rahat uyumanıza yardım eder. Bu nedenle her gece uykudan 20 dakika önce kekik çayı içebilirsiniz. Ancak kronik bir hastalığınız yoksa! Gece uykusundan önce kekik çayı içerek vücudunuzda birikmiş toksinleri atabilirsiniz.

Dağ kekik çayı: 1 büyük fincan sıcak suyun içine, 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik yaprağını ekleyin. Fincanın ağzını kapatarak, kekiğin içinde bulunan faydalı uçucu yağların buharlaşmasını engelleyerek, 2-3 dakika demlenmesi için bekletin. Dağ kekiği çayını süzün ve tatlandırmak için 1 çay kaşığı bal ekleyin

Kekik çayı ZAYIFLATIR mı?

Kekik çayı tüketimi vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayarak metabolizma hızını artırır ve vücudu dinçleştirerek zayıflamaya yardımcı olur. Ayrıca Toksin atımı ve yağ yakımını da hızlandırır.

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