Limon otu özü kanser hücrelerini öldürüyor ortaya çıktı! Uzman isimler açıkladı: Antioksidan, iyi geliyor!

Limon otu nasıl kullanılır? Limon otunun faydalarından, nasıl kullanıldığından söz ettik ama onu kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki noktalara da dikkat etmeli, doktorunuzla konuşmalı ve sağlığınız için en doğrusunu öğrenerek hareket etmelisiniz. Limon otuyla ilgili dikkat etmeniz gerekenler şöyle: Hamilelik dönemindeki kadınlar düşük riskinden korunmak için limon otunu hiçbir şekilde tüketmemeli. Bebek ve çocuklarda da limon otu hiçbir şekilde kullanılmamalı. Aynı şekilde yüksek tansiyon hastaları başta olmak üzere kronik, ciddi bir rahatsızlığı bulunanlar, düzenli olarak kullandığı ilaçları olanlar da tüketmemeli. Daha önce hiç limon otu kullanmamış olanlar ve vücudu kolayca alerjik reaksiyonlar gösterenler doktorlarına danışmadan hareket etmemeli, doktorlarının kendileri için yaptığı önerileri göz önünde bulundurmalı. Son olarak her şeyde olduğu gibi limon otu tüketiminde de aşırıya kaçılmamalı, günde 1 fincandan fazla tüketilmemeli. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Fayda sağlamak isterken sağlığınıza farkına varmadan zarar vermeyin, aman dikkat.