2023-03-04 21:20:17 Limon otu özü kanser hücrelerini öldürüyor ortaya çıktı! Uzman isimler açıkladı: Antioksidan, iyi geliyor!
Uzmanlar bu çayı içmenin özellikle kanserli hücreleri yok ettiğini vurguluyor. Çiçekler ayrıca genellikle limon otu, bal ve limon gibi...Limon otu özü bir turunçgil türüdür. Özellikle Tayland yemeklerinde kullanılan bu turunçgil aynı zamanda birçok temizlik malzemesinde de mevcut. Ancak yeni araştırmalar gösterdi ki bu turunçgil aynı zamanda kanser hücrelerini de öldürüyor.