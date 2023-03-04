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Sağlık
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Limon otu özü kanser hücrelerini öldürüyor ortaya çıktı! Uzman isimler açıkladı: Antioksidan, iyi geliyor!

2023-03-04 21:20:17
Limon otu özü kanser hücrelerini öldürüyor ortaya çıktı! Uzman isimler açıkladı: Antioksidan, iyi geliyor!

Uzmanlar bu çayı içmenin özellikle kanserli hücreleri yok ettiğini vurguluyor. Çiçekler ayrıca genellikle limon otu, bal ve limon gibi...Limon otu özü bir turunçgil türüdür. Özellikle Tayland yemeklerinde kullanılan bu turunçgil aynı zamanda birçok temizlik malzemesinde de mevcut. Ancak yeni araştırmalar gösterdi ki bu turunçgil aynı zamanda kanser hücrelerini de öldürüyor.

#1
Foto - Limon otu özü kanser hücrelerini öldürüyor ortaya çıktı! Uzman isimler açıkladı: Antioksidan, iyi geliyor!

Limon otu içeriğindeki uçucu yağlar, kalsiyum, potasyum gibi mineraller, A ve C vitaminleri, tanenler ve besin lifi sayesinde doğru şekilde kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki oluşturuyor.

#2
Foto - Limon otu özü kanser hücrelerini öldürüyor ortaya çıktı! Uzman isimler açıkladı: Antioksidan, iyi geliyor!

Kanserin yanı sıra; parazit, mantar, bakteri ve virüslere karşı da direnç gösterdiği de kanıtlandı. İlaç sektörünün bize dayattığı yarı etkili kimyasalların yerine doğaya dönerek sağlıklı bir yaşam sürmemiz mümkün!

#3
Foto - Limon otu özü kanser hücrelerini öldürüyor ortaya çıktı! Uzman isimler açıkladı: Antioksidan, iyi geliyor!

Ayrıca, uykunuzu düzenlemek ve stresinizi azaltmak için de uykudan önce bir bardak limon otu çayı tüketerek bebek gibi uyuyabilirsiniz. Limon otunun en etkili olduğu kanser türleri arasında; yumurtalık, rahim, karaciğer, kemik, prostat, göğüs ve cilt kanserleri yer alıyor.

#4
Foto - Limon otu özü kanser hücrelerini öldürüyor ortaya çıktı! Uzman isimler açıkladı: Antioksidan, iyi geliyor!

Doktorunuzun tavsiye ettiği tedaviden vazgeçmeden, doğal ürünlerle bünyenizi destekleyerek sağlığınıza daha hızlı kavuşabilirsiniz. Limon otunun en yaygın olarak bilinen faydalarıysa şöyle:ücudu hastalıklara karşı korurken zararlı maddelerin de vücuttan uzaklaştırılma sürecini hızlandırıyor. Limon otu, kan dolaşımının da sağlıklı bir şekilde devam etmesine destek oluyor. Bu özellikleri sayesinde sinir sisteminin de sağlıkla çalışmasına yardımcı oluyor. Stres ve kaygıya iyi geldiği biliniyor. Limon otu strese bağlı uykusuzluk probleminin ve baş ağrılarının da önüne geçiyor. Doğal bir ağrı kesici etkisi gösteren limon otu sadece baş ağrılarında değil kadınların regl dönemlerinde yaşadığı ağrı ve sancıların da hafiflemesinde olumlu etkiler gösteriyor. Düzenli kullanıldığında hafızayı güçlendirici etkiler oluşturduğu söyleniyor. Vücudun çeşitli yerlerinde oluşabilen iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine destek olan limon otu, uçuk sorunu yaşayanlara da destek oluyor.

#5
Foto - Limon otu özü kanser hücrelerini öldürüyor ortaya çıktı! Uzman isimler açıkladı: Antioksidan, iyi geliyor!

Sindirim sisteminin çalışmasını sağlıklı bir şekilde devam ettirmeye destek olan limon otunun özellikle hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara iyi geldiği söyleniyor. Hücrelerin yenilenmesine destek olan limon otunun cilt sağlığını olumlu yönde etkilediği, harici olarak kullanıldığında cilde parlaklık ve canlılık verdiği biliniyor. Saçlarda da kepek sorununa çözüm olan limon otu, deri döküntülerinin, solgun saçların da önüne geçmeye yardımcı oluyor. Son olarak limon otunun kabızlık sorununa da destek olduğu biliniyor.

#6
Foto - Limon otu özü kanser hücrelerini öldürüyor ortaya çıktı! Uzman isimler açıkladı: Antioksidan, iyi geliyor!

Limon otu nasıl kullanılır? Limon otunun faydalarından, nasıl kullanıldığından söz ettik ama onu kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki noktalara da dikkat etmeli, doktorunuzla konuşmalı ve sağlığınız için en doğrusunu öğrenerek hareket etmelisiniz. Limon otuyla ilgili dikkat etmeniz gerekenler şöyle: Hamilelik dönemindeki kadınlar düşük riskinden korunmak için limon otunu hiçbir şekilde tüketmemeli. Bebek ve çocuklarda da limon otu hiçbir şekilde kullanılmamalı. Aynı şekilde yüksek tansiyon hastaları başta olmak üzere kronik, ciddi bir rahatsızlığı bulunanlar, düzenli olarak kullandığı ilaçları olanlar da tüketmemeli. Daha önce hiç limon otu kullanmamış olanlar ve vücudu kolayca alerjik reaksiyonlar gösterenler doktorlarına danışmadan hareket etmemeli, doktorlarının kendileri için yaptığı önerileri göz önünde bulundurmalı. Son olarak her şeyde olduğu gibi limon otu tüketiminde de aşırıya kaçılmamalı, günde 1 fincandan fazla tüketilmemeli. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Fayda sağlamak isterken sağlığınıza farkına varmadan zarar vermeyin, aman dikkat.

#7
Foto - Limon otu özü kanser hücrelerini öldürüyor ortaya çıktı! Uzman isimler açıkladı: Antioksidan, iyi geliyor!

Merak edenler için; Belirtiler kanser habercisi Sabah uyandığınızda bu belirtiler varsa çok dikkatli olun diyen Uzmanlar Sigara tüketimi de bu kansere yakalanma riskini arttırır diyor. Ancak erken teşhis ile hayat kurtarılabilir. Eğer uzun süreli öksürük, balgam çıkarma veya kan tükürme varsa dikkat. Kanser belirtileri nelerdir? Açıklanamayan kilo kaybı Yüksek ateş Kronik halszlik. Güçlü ağrılar. Meme, koltukaltı ve ya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler. Ciltteki, özellikle ben ve siğillerde değişiklikler. Ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar. Balgamda kan gelmesi ve kronik öksürük.

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