Sabahattin Önkibar'dan çirkin yakıştırma

Mao’cu Aydınlık’ta piştikten sonra Erdoğan düşmanlığı yapıp Oda TV’ye geçen Sabahattin Önkibar, rahat durmuyor.

Dönüşleriyle tanınan, bu yüzden “Fırıldak Sebo” olarak anılan Sabahattin Önkibar, gazetemize skandal bir yakıştırma yaparak yargı tehdidinde bulundu.

Geri dönüş: Sabahattin Önkibar

Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bilip veliahtını açıklayan 'Fırıldak Sebo' lakaplı Önkibar ile Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çicek arasında sosyal medya üzerinden adeta analı bacılı kavga çıkmıştı. Yaşanan bu olayın üzerinden çok geçmeden yine bir dönüş yapan Önkibar, "Adının Efebey olduğunu öğrendiğim Yıldıray Çiçek'in evladına Cenab-ı hak uzun ömürler versin, başarılı kılsın.Yahu ben öyle bir sabiye haşa söz eder miyim. Yanlış anlamayı bir kez daha düzeltiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Kendisi hakkında doğru ve tutarlı haberlerimizi hazmedemeyen Önkibar, "Uzun yıllar önce işten çıkardığım bir muhabirin, intikam alma adına şahsım için uygunsuz konuşmasını yargıya taşıdım ve o ismi Ankarada mahküm ettirdim. Öyle iken çamur atan Akit ve benzerleriyle yargı da hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.