Sabaha karşı büyük operasyon:Çok sayıda gözaltı var

Alınan bilgiye göre, Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığıbir süredir takip edilen, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten hacker grubunun PKK terör örgütünün - sözde- kongre kararları doğrultusunda ‘Mezopotamia Hackers’ çatısı altında birleştiğini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla hacker grubunu takibe alan siber terör uzmanları çalışmayı genişleti.

Vatandaşlara SMS attılar

Söz konusu hacker gruplarının 71 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu, 81 ilde ise 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yetkisiz erişimler gerçekleştirerek vatandaşlara terör propagandası yapan çok sayıda örgüt içerikli SMS göndererek PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi.



Teknik ve fiziki takip sonrası kimlikleri tespit edilen kişiler için Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 26 zanlıdan 18'i gözaltına alındı.

Ankara TEM Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 3'ü ifade sonrası serbest bırakıldı. 15 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11',i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.