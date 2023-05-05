Sabah yazarından flaş seçim tahmini! Bu olursa sürpriz olmaz

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, "Her iki tarafın anketleri kendi adayını önde gösterirken adaylar birinci turda seçimi kazanmak için tüm kozlarını sahaya sürüyor. Seçmenin de "ikinci tura kalmasın" hissiyatına girmesi sürpriz olmaz" düşüncesini dile getirdi.

Duran, yazısında, "Böylece son haftada kampanyalarda sert söylemler devam ederken "umut veren kapsayıcı" bir dilin, yani balkon konuşması yaklaşımının ağırlık kazanması beklenir. Cumhur İttifakı "Yaparsa Erdoğan yapar" yaklaşımı ile büyükşehirlerdeki artan kira ve konut fiyatları ile gıda enflasyonunu çözeceğini öne çıkarıyor. Kılıçdaroğlu ise "ekonomi takımını" açıklayarak seçmeni vaatleri konusunda ikna etme çabasında" ifadesini kullandı.



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