Sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın: Candida Mantarı hastalığı! Konuyla ilgili işte merak edilenler

Kilo problemi, tatlı krizi yaşayan yada ekmek ve unlu yiyeceklere çok düşkün olan kişilerin hemen hemen hepsinin bağırsak florasında kandida adlı mantarın kontrolsüz çoğalma şikayeti olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül, ‘Kandida herkesin bağırsak florasında olan bir mantar çeşididir. Özellikle sıcak, nemli ve karanlık bölgeleri sevdiği için bağırsak içerisinde ve genital bölgelerde ağız içinde kolaylıkla yerleşir.’ dedi.

Bağırsaklarınızın Florası Ne Durumda?

Kandidadan yüzde yüz kurtulmak hemen hemen imkansızdır. Bölgede bulunan probiyotik bakteriler tarafından kontrol altında tutulduğunda hastalık oluşturan bakterilere karşı bir nevi destek görevi de yaptığı için bir diğer yönden bağışıklık sistemimiz için de destektir.

Sadece kontrolsüz üremeye başladığında geçirgen bağırsak sendromu oluşturup Haşimato tiroidi gibi, bir çok oto immün hastalığın da nedeni olabilmektedir.

Dr. Fevzi Özgönül,’Kandida’nın hastalık oluşturması için kontrolsüz bir şekilde çoğalması yeterlidir. Vücudunuzda kandida olup olmadığını ise evinizde yapabileceğiniz ‘tükürük testi‘ ile öğrenebilirsiniz.” diye konuştu.

Tükürük Testi Nasıl Yapılır?

Şeffaf cam bardak (üzerinde desen olmaması önemli),

Su

Cam bardağı 2/3 kadar su ile doldurun. Sabah aç karına yataktan kalkınca su içmeden veya ağzımızı çalkalamadan bu su dolu bardağa tükürün. Eğer tükürüğünüz suyun üzerinde kalıyorsa korkmayın.

Büyük bir olasılıkla sizde kandida enfeksiyonu yok. Eğer tükürüğünüz su yüzeyinden dibe doğru deniz anası gibi sarkıyorsa veya dibe doğru çökme oluyorsa sizde büyük ihtimalle kandida enfeksiyonu vardır.

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Candida Mantarının Aşırı Büyümesinin 7 Belirtisi

Kandida olarak bilinen maya cinsi de dahil olmak üzere birçok mantar türü insan vücudunun içinde ve üzerinde yaşar. Candida tipik olarak ağızda, bağırsaklarda ve ciltte küçük miktarlarda bulunur. Normal seviyelerde mantar problemli değildir.

Bununla birlikte, Kandida kontrolsüz bir şekilde büyümeye başladığında, kandidiyaz olarak bilinen bir enfeksiyona neden olabilir. Aslında Kandida, insanlarda mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedenidir.

Tipik olarak, vücudunuzdaki sağlıklı bakteriler Kandida seviyelerini kontrol altında tutar. Bununla birlikte, sağlıklı bakteri seviyeleri bozulursa veya bağışıklık sistemi tehlikeye atılırsa, Kandida aşırı üretmeye başlayabilir.

Candida’nın aşırı büyümesine yol açabilecek birkaç faktör bulunmaktadır. Bunlar;

Antibiyotik almak,

Yüksek şeker ve rafine karbonhidrat içeren beslenme şekli,

Yüksek alkol alımı,

Zayıflamış bir bağışıklık sistemi,

Oral kontraseptif almak,

Şeker hastalığı,

Yüksek stres seviyeleri.

Kandida aşırı üretim yapmaya başladığında, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kandida Mantarının 7 Belirtisi

Ağızda ve boğazda pamukçuk çıkması

Kronik yorgunluk,

Tekrarlayan genital ve idrar yolu enfeksiyonları

Sindirim sorunları,

Sinüs enfeksiyonları

Deri ve tırnak mantarı enfeksiyonaları

Eklem ağrıları

Bu çay kürü kandida mantarını zayıflatarak probiyotik bakteriler tarafından kontrol altına alınabilmesini sağlamaktadır.

1 tutam aynısefa bitkisi ( püskül şeklinde bir tutam )

1 bardak sıcak su

1 tatlı kaşığı çörek otu yağı

Aynısefa bitkisi sıcak suda 10 dakika çay gibi demlenir kaynatılmaz. Akşam yatmadan 2 saat önce içilir. Yatmadan önce de 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı içilmesinde fayda var.

Kandida Mantarına Ne İyi Gelir?

Sarımsak: Hayvan ve test tüpü çalışmalarında Kandida mantarına karşı etkili olduğu gösterilen, allisin adı verilen bir antifungal madde içerir.

Hindistan cevizi yağı: Laurik asit bakımından yüksektir ve birçok test tüpü çalışmasında Kandida enfeksiyonlarıyla savaştığı gösterilmiştir.

Zerdeçal: Kandida mantarını öldürebileceğini veya en azından büyümelerini azaltabileceğini göstermektedir.

Aloe vera jeli: Ağızdaki Kandida büyümesini engelleyebilir ve enfeksiyonları önleyebilir.

Probiyotikler: Lactobacillus gibi probiyotikler Kandida büyümesini azaltabilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir.