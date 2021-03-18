Sabah kahve içmenin faydaları nelerdir? Sabah ne zaman kahve içilir?

Son zamanlarda yaygın olan davranışlardan biri de sabahın erken saatlerinde filtre kahve içmektir. Bunun sebebi ise filtre kahvenin uykunun açılmasına yardımcı olması. Türk kültüründe ise kahvaltı yapıldıktan sonra kahve içilir. Bundan sebep ki kahvaltı, yani kahve altı denmiştir. Sabah ne zaman kahve içilir? Sabah kahve içmenin faydaları nelerdir?

Uzmanların görüşlerine göre uyanır uyanmaz kahve içmek, bağımlılık yapıyor. Bundan dolayı uyandıktan bir süre sonra kahve içmek daha faydalıdır.

Sabah kahve içmenin faydaları

- Güne başlarken zindelik, dinçlik ve uyanıklık sağlar.

- Baş ağrısına engel olur.

- Kahvenin içerisinde bulunan antioksidanlar, hücreleri korur ve güçlenmelerine neden olur.

- Düzenli olarak içilen kahve; metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardım eder.

- Sabah içilen kahve gün boyu enerji dolu olmanız için faydalıdır.

- Kahve, stresi azaltmaya yarayan etkiler gösterir ve güne daha mutlu başlamanızı sağlar.

- Depresyona girme ihtimalini azaltır.