Sabah kahvaltısında cinayet izletiyorlar! Bu rezillik ne zaman bitecek?

Gündüz kuşağı rezaletiyle milletin ruhu ve aile yapısı hedef alınıyor! Mahremiyeti reytinge kurban eden, ahlaki çöküşü İslam’a yıkmaya çalışıp asıl kaynağın Kemalizm bataklığı olduğunu gizleyen bu programlar ne zaman yasaklanacak

Televizyon ekranlarını işgal eden gündüz kuşağı programları, "eğlence" adı altında milletin ruhunu adeta iğdiş ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren aile hayatının en hassas ve mahrem yönleri, milyonların gözü önünde birer tüketim ve reyting unsuruna dönüştürülüyor. Toplumun ahlaki dokusunu zedeleyen bu yapımların, fertlerin özel hayatını teşhir ederek üzerinden kazanç sağlamasının önüne geçilmesi gerekiyor.

Mahremiyet ve Aile Değerleri Reytinge Kurban Ediliyor

Özel hayatın gizliliği ilkesi, bu programlarda her gün ayaklar altına alınıyor. Kişilerin sağlık bilgilerinden ekonomik durumlarına, ailevi sırlarından en mahrem detaylarına kadar her şey, sadece daha fazla izlenme uğruna yayınlanıyor. Toplumun millî ve manevî değerlerine, ailenin korunması ilkesine tamamen aykırı olan bu içerikler, toplumsal yaşam alanı içerisinde asla kabul edilemeyecek söz ve davranışları normalleştiriyor.

RTÜK uyuyor mu? Bu senaryolar neden denetlenmiyor?

Sen ne işe yararsın RTÜK?

Mustafa Sabri Beşer: Baba otoritesi yıkıldı! Annelik yük olarak görülüyor

Mesele sadece “güvenlik önlemi” değil, hala anlamadınız mı?

Cinsel taciz ve tecavüz gibi ağır suçlar, meşrulaştırıcı veya kışkırtıcı bir dille ekrana taşınıyor. Kadına yönelik şiddeti teşvik eden, kadınları istismar eden ve bu kötülükleri toplum nezdinde kanıksatan içerikler, "kadın kuşağı" maskesi altında evlerimize sızıyor.

Ahlaki Çöküşün Faturası Yanlış Adrese Kesiliyor

Esra Erol ve Müge Anlı gibi isimlerin sunduğu bu programların en büyük problemi ise toplumda yaşanan her türlü rezilliği dine yıkma çabaları. Sanki bu toplumsal pislikler Kemalizm, laiklik ve demokrasi bataklığından gelmiyormuş gibi, her türlü rezilliği İslam’a fatura etmeye çalışıyorlar.

Bu Programlar Yasaklanmalı

Bütün bu tablonun ışığında, hiçbir toplumsal fayda sağlamayan, aksine Anadolu ruhunu ve irfanını körelten bu yapımlara artık bir dur denilmeli. Toplumsal huzuru bozan, aile kurumunun içini boşaltan ve geleceğimizi tehdit eden bu programlar tamamen yasaklanmalıdır. Toplumu zehirleyen bu yayın organlarına karşı yetkililerin bir an önce harekete geçmesi bekleniyor.