Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde doğrudan etkisi olduğunu belirtti. Ayrıca Cuma'ya giderim diyen Oytun Erbaş inancı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde doğrudan etkisi olduğunu belirtti. Panik ve stresin adrenalini yükselterek vücutta tahribata yol açtığını, buna karşı namaz, zikir ve sabah vaktinin insanı sakinleştiren güçlü bir manevi etki taşıdığını söyledi. İstanbul’da sabah ezanıyla birlikte uyanıp dua ettiğini ifade eden Erbaş, “Sabah makamı çok farklıdır, o anda edilen dua insana günün başlangıcında huzur verir” dedi. Zikir meclislerine de zaman zaman katıldığını belirten Erbaş, toplu ibadetin ruhani atmosferinin insanı dinginliğe taşıdığını vurguladı.

Erbaş programda; "Ben namaz cumaya giderim. Böyle bir inancım var ama diyorsun. Tabii canım. Ben sabahları hep 6.10, şu anda İstanbul'da sabah ezanı 6.15, 6.12. Her ezanda ben ayaktayım. Ders çalışırım. Okurum ben. Yani ama şeyi etkisi var. Tabii ki. Mesela ben şimdi sabah, sabah, sabah namazının edası çok farklıdır. Sabahın ezanı da acıklıdır. Evet, sabah makamında. Evet, sabah makamı. Onun için sabah makamında dua ederim. Bu benim için çok etkili mesela. Ben mesela sabahleyin dua ettiğim zaman diyorum ki tamam diyorum ya bugün bir şeyi başardık diyorum. Ya 1 büyük 0 diye düşünüyorum. Benim için değerli. Eee, bir tarikatınız var mı? Zikre giderim arada. Zikre de gidersiniz. Ne sizi cezbeder zikir? Ya la ilahe illallah demeyi seviyorum mesela. Ya da Allah Allah demeyi ya da o gün. Ama bunu tek başınıza da yapabilirsiniz. Ya şöyle oluyor, orada bir ruh oluyor. İnsanlar var, iyi niyetli insanlar. İşte bir de sonunda bir de börek de yiyorsun." ifadelerini kullandı.

