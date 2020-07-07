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Siyaset

"Sabah Cumhurbaşkanımıza da haber verdim" diyen Bakan Soylu sevindiren gelişmeyi duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır anneleri ile ilgili bir haberim var. Bugüne kadar 13 aileyi evlatlarıyla buluşturduk. Sabah Cumhurbaşkanımıza da haber verdim. Bugün yarın 14. aileyi de evladıyla kavuşturuyoruz." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:02:00 -
"Sabah Cumhurbaşkanımıza da haber verdim" diyen Bakan Soylu sevindiren gelişmeyi duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

Diyarbakır anneleri ile ilgili bir müjdesinin olduğunu söyleyen Soylu, "Bugüne kadar 13 aileyi evlatlarıyla buluşturduk. Sabah Cumhurbaşkanımıza da haber verdim. Bugün yarın 14. aileyi de evladıyla kavuşturuyoruz." dedi.

TRT Haber'in aktardığına göre Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

94 kişi ikna yöntemiyle teslim oldu

Yılbaşından itibaren 94 kişi aileleriyle görüşülerek ikna yöntemiyle terör örgütünden kaçarak teslim oldu. Geçen sene 273 kişi ikna edilerek geldi adalete teslim oldu.

Kim terör örgütüne finansal kaynak sağlıyorsa burnundan fitil fitil getireceğiz

15 günde yapılan 3 operasyonda 3,7 ton esrar yakalandı.

Elimizde terörün finansmanı ve terörün gelirini oluşturan 50 tane dosya var. Kim terör örgütüne finansal kaynak sağlıyorsa burnundan fitil fitil getireceğiz. Bu kabiliyetimiz var.

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Yorumlar

gerçekler

sayın bakan calışmalarınız için tskler.ayrıyeten fetö.daeş.pkk operasyonlarına devam etmelisiniz.
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Muşlu

Cansın sayın bakanım sana itimadımız sonsuzdur. Seni çok ama çok seviyorum bitir bu pisliklerin işini.
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