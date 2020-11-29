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Gündem Sabah ceza evinden çıktı! Gece döner bıçağı ile yakalandı
Gündem

Sabah ceza evinden çıktı! Gece döner bıçağı ile yakalandı

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden N.K.(28), polis ekiplerinin uzun süren kovalamacası sonucu yakalındı. N.K. yaptığı açıklamada sabah cezaevinden çıktığını belirterek, 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 05:48:00 -
Sabah ceza evinden çıktı! Gece döner bıçağı ile yakalandı

Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu. Kentin dört bir yanında denetim yapan ekipler, merkez Osmangazi ilçesi, Kırcaali Mahallesinde şüphe üzerine N.K.'yı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli koşarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleriyle N.K. arasında kovalamaca yaşanırken bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri şüphelinin kaçış güzergahında önlem alırken, N.K. yaklaşık 500 metrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

'Her şey bir hayal gibi gerçekten'

Şüpheli N.K.nın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda cezaevinden sabah saatlerinde çıktığı öğrenilirken, yapılan üst aramasında ise döner bıçağı ele geçirildi. N.K., olay yerindeki gazetecilerin 'Sokağa neden çıktınız?' sorusuna "Ben de anlamadım şu an neler oluyor, her şey bir hayal gibi gerçekten" diye cevap verirken, şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Polisten kaçan ve yapılan üst aramasında bıçak ele geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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