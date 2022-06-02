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Yerel Sabah başlayan kavga akşama kadar sürdü! Arkasındaki neden 'yok artık' dedirtti
Yerel

Sabah başlayan kavga akşama kadar sürdü! Arkasındaki neden 'yok artık' dedirtti

İstanbul Arnavutköy'de iki komşu arasında park yüzünden çıkan kavgaya mahallelide dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Gündüz başlayıp akşamın ilerleyen saatlerine kadar süren kavgada bıçak ve sopalar havada uçuşurken, yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 10:09:00 -
Sabah başlayan kavga akşama kadar sürdü! Arkasındaki neden 'yok artık' dedirtti

Arnavutköy'de iki komşu arasında park yüzünden çıkan kavgaya mahallelide dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Gündüz başlayıp akşamın ilerleyen saatlerine kadar süren kavgada bıçak ve sopalar havada uçuşurken, yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Servis minibüsü şoförü ile komşusu arasında park yüzünden tartışma yaşandı. Uzun süre birbiri ile tartışan iki komşu bir süre sonra birbirine küfür ve hakaret etmeye başlayınca tartışma yerini kavgaya bıraktı. Mahallede birbirine bıçak ve sopa ile saldıran onlarca kişi mahalleyi adeta savaş alanına çevirdi.

Akşam Olana Kadar Kavga Ettiler

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesi ile durdurulan kavga gece saatlerine kadar tarafların akrabalarının zaman zaman olay yerine gelmesi ile aralıklar ile devam etti. Kavga da çok kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile böyle görüntülendi.

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