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Gündem Sabah başladı, günlerce devam edecek! Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama
Gündem

Sabah başladı, günlerce devam edecek! Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama

Meteoroloji'nin günlerdir uyarı üstüne uyarı yaptığı İstanbul'da 20 derece birden düşen sıcaklıkla birlikte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışların 5 gün boyunca devam edeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 12:02:00 -
Sabah başladı, günlerce devam edecek! Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava Megakent İstanbul'da etkili olmaya başladı. Soğuyan hava ile birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji orta vadeli tahmin haritasında kar yağışının 5 gün etkili olacağını duyurdu.

Sıcaklık 20 derece birden düştü

Meteoroloji, İstanbul'da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul'da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.

Son yılların en ağır kış şartları

Kar yağışının İstanbul'da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak.

İstanbul'da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı:

"Bugün parçalı bulutlu en düşük 2 en yüksek 4 derece

Cumartesi bulutlu en düşük eksi 2 en yüksek 4 derece

Pazar kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 0 derece

Pazartesi kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece

Salı kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece

Çarşamba kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece

Perşembe kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 1 derece"

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