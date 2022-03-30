Saba Tümer kimdir? İbo Show’a katılan Saba Tümer kaç yaşında ve nereli?

Çarşaba akşamları izleyici ile buluşan İbo Show programı ile ilgili konuk arayışı başladı. İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Ayta Sözeri, Serdar Ortaç, Lerzan Mutlu, Saba Tümer, bulunuyor. İbrahim Tatlıses’in Bu haftanın konuklarından biri olan Saba Tümer’in yaşamı merak konusu oldu. Peki Saba Tümer kimdir, kaç yaşında? Saba Tümer nereli, evli mi, eşi kim? İşte şarkıları ve biyografisi...

Saba Tümer kimdir?

Saba Tümer 5 Aralık 1970 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokulu Alsancak'taki Gazi İlkokulunda tamamladı.[1] Özel İzmir Fatih Lisesinden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandı. Okulu bitirdikten sonra 6 ay Sky TV'de çalıştı ve diksiyon dersleri aldı. Altı ay Ege TV'de çalışıp sonrasında 4,5 yıl NTV'de günlük haberleri okudu ve bir süre NStyle adlı dergide yazılar yazdı.

Saba Tümer kariyeri

NTV'den Show TV'ye transfer oldu ve bir süre dış haberler sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra SKYTURK'e geçerek Serdar Akinan ile birlikte Ne Var Ne Yok adlı programın sunuculuğunu yaptı. Ardından Show TV'ye döndü ve Saba Tümer'le Bu Gece isimli programı sunmaya başladı. Bir süre burada gece haberlerini sunmaya devam ederken Okan Bayülgen'in teklifi üzerine Haber Makinası adlı programda yer aldı ve aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de Lütfen Bu Konuya Girmeyelim isimli kadın programını sundu.

Star TV'nin programı yayından kaldırmasından sonra tekrar Show TV'ye geçerek Cem Özer ile birlikte Haberiniz Var mı? isimli sabah programını sunmaya başladı. Saba Tümer, 31 Mart 2008 itibarıyla HaberTürk'te Saba Tümer'le Bu Gece isimli haber programının sunuculuğuna yeniden başladı. Bir ara Ayşe Özyılmazel ve annesi Oya Germen ile birlikte Yok Daha Neler isimli programın sunuculuğunu üstlendi ancak daha sonra bu program da yayından kaldırıldı. Saba Tümer'le Bu Gece programı CNN Türk'e geçti ve bir yıl sonra yeniden Show TV'ye döndü. Show TV'ye dönen Saba Tümer gece programını haftada bire indirgedi. 12 Eylül'de Saba Tümer'le Bugün'ü sunmaya başladı. 2015-2016 yıllarında tv8 ekranlarında Saba ile Oyuna Geldik adlı yarışma programını sundu.

Saba Tümer hangi filmlerde oynadı?

Saba Tümer, Polis Akademisi Alaturka, Patron Mutlu Son İstiyor ve Karakomik Filmler: Emanet isimli filmlerde de yer aldı.