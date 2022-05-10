Saatler süren kazı sonucu çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti!
Arkeologlar tarafından toprakta saatlerce süren kazının ardından çıkarılan yüzükteki ifadeler, okuyanları mest etti. Dışı yıldızlarla dolu olan yüzüğün içerisinde "Onlarca yıldız gördüm ama hiçbiri sen değildi" ifadesi yer alıyor.
Arkeologlar tarafından gerçekleştirilen bir kazıda ortaya çıkarılan 17. yüzyıldan kalma yüzük, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Çok Uğraştırdı
Arkeologların hummalı çalışması sonucu topraktan çıkarılan yüzük, önemli olabileceği kanısına varılarak incelemeye alındı.
Günlerce İncelendi
Laboratuvara gönderilen yüzük günlerce incelendi. Dış cephesinde çok sayıda yıldız bulunan yüzüğün asıl mest eden tarafı ise içindeki yazıyla ilgiliydi.
"Onlarca Yıldız Gördüm"
Yüzüğün iç tarafından şu ifadeler yer aldı: "Onlarca yıldız gördüm ama hiçbiri sen değildi."