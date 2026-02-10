TÜİK şaşırtan veriyi açıkladı! Bu köylerde 10 kişi bile yaşamıyor

1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 456 Türkiye genelinde, 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 70 olarak belirlenirken, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı ise 456 olarak kaydediliyor. Kayıtlara göre, Adıyaman'ın merkez ilçesindeki İpekli, 6 bin 681 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak öne çıkıyor. Söz konusu köyü, 6 bin 668 kişiyle Çanakkale'nin merkez ilçesindeki Karacaören ve 6 bin 268 kişiyle Adıyaman'ın merkez ilçesindeki Taşpınar izliyor. Bu köyleri Uşak'ın merkez ilçesindeki Mende 5 bin 946 ve Yalova'nın merkez ilçesindeki Samanlı 5 bin 696 kişi ile takip ediyor.