0553 313 94 23

Saathane Meydanı’nda kamulaştırma bedel tespiti için keşfi yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yıl önce başlatılan “Saathane Meydanı Projesi” kapsamında açılan davalar için bilirkişi heyetince kamulaştırma bedel tespiti için keşif yapıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:12
Saathane Meydanı’nda kamulaştırma bedel tespiti için keşfi yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yıl önce başlatılan “Saathane Meydanı Projesi” kapsamında açılan davalar için bilirkişi heyetince kamulaştırma bedel tespiti için keşif yapıldı.


Eski Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından 8 yıl önce başlatılan Saathane Meydanı Projesi, mülk sahiplerinin davalar açması nedeniyle tamamlanamadı. Mustafa Demir’in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ise proje kapsamında trafiğe kapatılan Saathane Meydanı tekrar trafiğe açıldı.



Bilirkişi heyeti tespitlerde bulundu


Devam eden dava kapsamında Saathane Meydanı’nda bilirkişi heyetince kamulaştırma bedel tespiti için keşif gerçekleştirildi. 4. Asli Hukuk Mahkemesi Hakimi Mahmut Çakmak başkanlığındaki inşaat mühendisleri, inşaat teknikeri ve avukatların oluşturduğu 5 kişilik heyet, Saathane Meydanı’nda bulunan taşınmazlarda bedel tespiti keşfi yaptı.



“Esnaflar mağdur”


Tespit hakkında bilgi veren Saathane Meydanı Esnaf Temsil Heyetinden Ümit Ayla, Saathane Meydanı Projesi’nin 2011 yılından beri devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin bu alanda bir meydan projesi uygulamaya çalıştığını ifade eden Ayla, “Bu meydan projesine buradaki esnafın tamamı mağduriyeti ve burada bir ticaret merkezine ihtiyaç olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Bu manada bütün esnaflar bir araya gelerek bugüne kadar dava sürecini yürüttük ve 8 yıldır da mahkeme yoluyla mücadele ediyoruz” dedi.



“Başkanımıza güveniyoruz”


Seçim sürecinde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir’in bu alanda ticaretin ve yaşamın devam etmesi noktasında adımlar atacaklarını kendilerine söylediğini dile getiren Ayla, “Mustafa Demir başkanımız bölge esnafıyla seçim öncesinde ve sonrasında bir araya gelerek bu beyanını tekrar tekrar dile getirdi. Bunu destekleyici adımlar da attı ve Saathane Meydanı trafiğe açıldı. Yaklaşık 10 aydır burada dava süreci durmuş durumdaydı. Son 1 aydır dava ile ilgili süreç tekrar gündeme geldi. Bugün de bir kamulaştırma değer tespiti keşfi yapılıyor. Bilirkişi heyeti tespitler noktasında çalışmasını yürütüyor. Mustafa Demir başkanımızın seçim öncesinde verdiği sözler var. Birliktelik ve ortak akıl noktasında birçok söylemi var. Biz başkanımıza güveniyoruz. İnşallah buradaki insanların mağduriyeti ortadan kalkacak” diye konuştu.


Saathane Meydanı esnafı ise bölgedeki ticaretin kaybolmadan projenin yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye’deki iç çatışmaların 15 Temmuz ile ilişkisi masaya yatırıldı
    1. Suriye’deki iç çatışmaların 15 Temmuz..
    2. Binlerce yıldır tedavi için kullanılan..
    3. Yürürken elektrik üreten giyilebilir..
    4. PYD/YPG bünyesinde Suriye’de eğitim..
    5. İnegölspor Yıldıray Koçal ile anlaştı
    6. Türk diplomatın şehit edildiği Erbil..
    7. Ekmek denetimleri artırıldı
    8. Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada..
    9. Bakan Varank, Zonguldak'taki endüstri..
    10. AK Parti’den Kuluncak ve Darende..
    11. Besni ve GölbaşıÇetintepe Barajı ile..
    12. Sauna hırsızları önce kameralara,..
    13. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP,..
    14. Tekstil sektöründe acı kayıp
    15. GÜNCELLEME - Bolu'daki FETÖ/PDY..
    16. TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi..
    17. Uyuşturucu çetesi aylar süren çalışma..
    18. Myanmar'daki internet kesintisi sürüyor
    19. Menemenspor'da transfer
    20. Cumhurbaşkanlığı İletişim..
    21. Tahkim Kurulu, Fatih Terim’in 3 maçlık..
    22. Selin vurduğu Kocaali havadan..
    23. Elazığ’da 750 bin TL’si hibe 1,5..
    24. Bilecik Belediyesi’nden ot temizliği
    25. Bilecik’te ’’Çalışmayan eğitim ve..
    26. Vali Şentürk’ten Kur’an kursu ziyareti
    27. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    28. Tahkim'den Fatih Terim kararı!
    29. Doç. Dr. Özen’den iki yeni eser
    30. Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’