Saat 9'u 5 geçe akılları da durdu

Dün 10 Kasım'da, saat 9'u 5 geçe sokak ortasında durarak Mustafa Kemal'i anan Kemalistler, akıl almaz görüntülerin oluşmasına da yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan ve haber bültenlerine de yansıyan videoya göre, akan trafiğin ortasında aniden durup saygı duruşunda bulunan birine arkadan gelen bir araç çarptı. Söz konusu olay, Kemalistlerin anma olayını ne kadar abarttığını ve bu uğurda insan hayatını tehlikeye atmaktan bile çekinmeyeceğini ortaya koydu.

Kaza yaptılar ama...

10 Kasım tuhaflıklarından biri de İstanbul Başakşehir'de yaşandı. 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri kazaya müdahale ederken saatler 09.05'i gösterdiği sırada sirenler çaldı. Kazazedeler de sirenler çalar çalmaz saygı duruşuna geçerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Depremi "mucize" yaptılar, durmayana dayak attılar

Bilindiği gibi, dün saat 9'u 5 geçe Antalya Finike'de meydana gelen deprem Kemalistler tarafından Mustafa Kemal'in mucizesi olarak lanse edilmişti. Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu sırasında yürümeye devam eden bir kişi de “Niye yürüyorsun” denilerek çevredekiler tarafından tekmek tokat dövülmüştü.