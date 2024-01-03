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Siyaset Saadet’te vekil sayısı 19’a düşünce Karamollaoğlu soluğu Özgür Özel’in yanında aldı
Siyaset

Saadet’te vekil sayısı 19’a düşünce Karamollaoğlu soluğu Özgür Özel’in yanında aldı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 10:31:00 -
Saadet’te vekil sayısı 19’a düşünce Karamollaoğlu soluğu Özgür Özel’in yanında aldı

Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet-Gelecek İttifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü. CHP'den bir vekil bütçe görüşmeleri sonuna kadar saadete geçmişti. Bütçe görüşmeleri tamamlandı. Peki, "Bundan sonra ne olacak?" sorusu merak edilirken Ankara'da önemli bir görüşme vardı.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Genel Başkan Özgür Özel ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.

CHP'YE "ARTI BİR VEKİL" ZİYARETİ Mİ?

Bitmez'in vefatıyla vekil sayısı 19'a düştüğü için grup kurma yeterliliğini kaybeden Saadet Partisi'nin bütçede konuşma hakkını kullanabilmesi amacıyla CHP'den bir vekil geçişi sağlanmıştı. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçmiş ve Saadet Partisi'nin grubunun düşmesi önlenmişti. CHP'den bu geçişin bütçe görüşmeleri ile sınırlı kalacağı duyurulmuştu.

Yeni yılla birlikte CHP'de yapılan iki lider görüşmesinde, Saadet Partisi'nin bu talebi gündeme getirip getirmediği merak konusu oldu.

 

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Yorumlar

YORUM

EVET ARKADAŞLAR MÜNAFIK GÖRMEK İSTEYEN SAADETE DEVA YA GELECEĞE (AMA NE ZAMAN) BAKSIN MÜMİN GÖRMEK İSTEYEN ALLAH C.C GANİ GANİ RAHMET EYLESİN MÜCAHİD MUHSİN YAZICIOĞLUNUN FOTOĞRAFINA BAKSIN

resat

bu vekil ticareti eskiden c motellerde olurdu ,şimdi orası yıkılınca ,mekan değişti ,iştigal edenler aynı ,,
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