Saadet’te vekil sayısı 19’a düşünce Karamollaoğlu soluğu Özgür Özel’in yanında aldı
Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet-Gelecek İttifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü. CHP'den bir vekil bütçe görüşmeleri sonuna kadar saadete geçmişti. Bütçe görüşmeleri tamamlandı. Peki, "Bundan sonra ne olacak?" sorusu merak edilirken Ankara'da önemli bir görüşme vardı.
CHP Genel Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Genel Başkan Özgür Özel ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.
CHP'YE "ARTI BİR VEKİL" ZİYARETİ Mİ?
Bitmez'in vefatıyla vekil sayısı 19'a düştüğü için grup kurma yeterliliğini kaybeden Saadet Partisi'nin bütçede konuşma hakkını kullanabilmesi amacıyla CHP'den bir vekil geçişi sağlanmıştı. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçmiş ve Saadet Partisi'nin grubunun düşmesi önlenmişti. CHP'den bu geçişin bütçe görüşmeleri ile sınırlı kalacağı duyurulmuştu.
Yeni yılla birlikte CHP'de yapılan iki lider görüşmesinde, Saadet Partisi'nin bu talebi gündeme getirip getirmediği merak konusu oldu.
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