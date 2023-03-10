Saadet'te Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Verilecek desteğin oranıyla ilgili bomba açıklama! “Tabanımızın sadece bu kadarı…”

Saadet Partisi'nin önde gelen isimleri tarafından 2022 yılında kurulan Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasıyla, Saadet Partisi'ne tepki gösteren Yaşar, 6’lı masadaki herhangi bir genel başkanın Milli Görüşü benimseyen kesimi temsil edemeyeceğini dile getirdi.

“Kemal Kılıçdaroğlunu aday olarak göstermesi Milli Görüşçüler tarafından kabul edilemez bir karardır”

Cumhurbaşkanı adayının Saadet Partisi ve Milli Görüş değerleri açısından değerlendirdiklerini ifade eden Yaşar, “Biz Haymana Mutabakatı Heyeti olarak baştan beri dediğimiz şey şu; Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olacak kişi Milli Görüşün temel değerlerini yansıtan, bu değerlere zıt olmayan ve bu değerlere karşı mücadele etmemiş olan bir aday olmasını önerdik. Ancak gelinen noktada Saadet Partisi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak göstermesi Milli Görüşçüler tarafından kabul edilemez bir karardır. Bu çerçevede biz de Haymana Mutabakatı Heyeti olarak bu kararı kendi açımızdan reddediyoruz” diye konuştu.

“Saadet Partisi’nin sadece yüzde 10’u Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyebilir”

Devam eden süreçte Saadet Partisi’nin ve Milli Görüş tabanının Kemal Kılıçdaroğlu’nu benimsemeyeceğini vurgulayan Yaşar, “Saadet Partisi’nin yönetimi ile beraber tabanda sadece yüzde 10’u Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyebilir. Onun dışında Saadet Partisi, Millet İttifakı’na girdiği günden bu güne yüzde 1,8 olan oyu yüzde 0,5’e düştü. Bizim tabanımız bunu kabul etmiyor ama kabul etmediği halde herhangi bir şey demeden çekip gidiyor. Oysaki bu karar Milli Görüş tarihi açısından da son derece yanlış bir karar ve Milli Görüşçülerin bu kararı desteklemeyeceklerini, oy vermeyeceklerini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

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“Milli Görüşçülerin bu aday için çalışmayacağını, pasif bir direnişe geçeceklerini düşünüyorum”

Yaşar, sürecin en başından beri tekliflerinin Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun veya Saadet Partisi içerisinden Milli Görüşe aykırı olmayan birinin aday olması yönünde olduğunu belirterek, “Böyle bir durumda biliyoruz ki cumhurbaşkanı adayı 100 bin oyla toplanabiliyor. Bu 100 bin imza Saadet Partisi ve Milli Görüşçüler açısından çok büyük bir rakam değil. Saadet Partisi de kendi adayını çıkartır ve seçimlerde de kendi adayları için var gücüyle çalışır. Biz bu çalışmanın içerisinde oluruz. Ancak şu andaki durumda Milli Görüşçülerin bu aday için çalışmayacağını, en iyi niyetle pasif bir direnişe geçeceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.