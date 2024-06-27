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Gündem Saadet’te aday krizi! Kongre iptal oldu
Gündem

Saadet’te aday krizi! Kongre iptal oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-27 06:39:00 -
Saadet’te aday krizi! Kongre iptal oldu

Saadet kongreye giderken parti içinde kriz çıktı. Karamollaoğlu’nun halefini açıklamasına saatler kala Parti Sözcüsü Birol Aydın’ın adaylığını açıkladı. İşte kıyasıya mücadele edilen Genel Başkanlık yarışında yaşanan aday krizi…

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından Saadet Partisi 3.Olağan Kongresi 30 Haziran’da Ankara’da yapılacak. Genel başkanlık için Milli Görüş’ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın son Teşkilat Başkanı olan ve şu an Parti Sözcülüğü görevini yürüten İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Saadet Partisi Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan yarışacak. Parti Sözcüsü Birol Aydın’ın, Karamollaoğlu’nun açıklamasından önce adaylığını duyurması çeşitli tartışmalara ve söylemlere yol açtı.

‘DARBE GİRİŞİMİ’ İDDİASI

Birol Aydın’ın Karamollaoğlu açıklama yapmadan önce adaylığını duyurması Saadet Partisi Genel Merkezi’nde “darbe girişimi” eleştirilerini beraberinde getirdi. Parti Genel İdare Kurulu üyelerinden Ahmet Maruf, Aldın’a tepkisini “Kurumun resmi hesabından kurumun genel başkanının bilgisi ve onayı olmadan paylaşım yaparak korsan adaylık açıklamak genel başkanın, yüksek istişare kurulunun iradesine karşı açık bir darbe girişimidir” dedi.

Odatv’nin verdiği habere göre, Birol Aydın, adaylık sürecinde ve adaylığını açıklamadan önce parti genel merkezine ve mevcut genel başkan Karamollaoğlu’na bilgilendirmede bulundu. Birol Aydın “Biz partimizden, genel merkezimizden gizli iş yapamayız. Davamızın doğru ilerleyebilmesi için yaptığımız tüm istişareleri genel merkezimizle ve genel başkanımızla paylaştık. Dolayısı ile habersiz şekilde böyle bir şey yapma durumu söz konusu bile değil” dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

TEMAYÜLDEN BİROL AYDIN ÇIKTI AMA MAHMUT ARIKAN AÇIKLANDI

Odatv iki adayla olağanüstü kongreye giden Saadet Partisi’nin kulislerinden yaşananları aktarmaya devam ediyor. Son olarak edinilen bilgilere göre, parti içinde yapılan temayül yoklamasında Birol Aydın’ın açık ara farkla önde olduğu ancak parti genel merkezinde yapılan istişarede Mahmut Arıkan isminde karar kılındığı öğrenildi.

Saadet Partisi'nde genel merkezin belirlediği aday açıklandı!
Saadet Partisi'nde genel merkezin belirlediği aday açıklandı!

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