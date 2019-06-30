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Saadetli vekilden ilginç istek! ‘Ceza ve Mercan Dede meclise gelsin’

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, TBMM’de yaptığı açıklamada, Necmettin Erbakan’ın yıllarca mücadele ettiği CHP zihniyetinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasına övgüyle yaklaşarak, "Hem Cumhurbaşkanının hem sizlerin hem de YSK'nın elinden mühür alındı. Mührü aldı ve kendisi bastı, İmamoğlu'nun Başkanlığını onayladı. Cezanızı millet kesti" ifadelerini kullandı.

30 Haziran 2019 Pazar 16:32
Saadetli vekilden ilginç istek! ‘Ceza ve Mercan Dede meclise gelsin’

Saadet Partili Cihangir İslam, yaptığı açıklamalar ile merhum Necmettin Erbakan’ın kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. İslam, TBMM’de yaptığı açıklamada, Erbakan’ın yıllarca mücadele ettiği CHP zihniyetinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasından övgüyle söz etti.

Cihangir İslam, 23 Haziran İBB Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi. İslam, TBMM'de rap konseri verilmesini ve Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Mercan Dede'nin (Arkın Ilıcalı) Meclis'e davet edilmesini istedi.

"Cezanızı millet kesti"

İslam, yaptığı açıklamada, "Hem Cumhurbaşkanının hem sizlerin hem de YSK'nın elinden mühür alındı. Mührü aldı ve kendisi bastı, İmamoğlu'nun Başkanlığını onayladı. Cezanızı millet kesti" dedi.

"Aklıma rap sanatçısı Ceza ve Mercan Dede geldi"

İslam, konuşmasına şöyle devam etti:

Ceza deyince aklıma rap sanatçısı Ceza ve Mercan Dede geldi. '800' adlı çok güzel bir parçaları var. Sufi müzik ile rap'in birleştiği bir kombinasyon. Ben, rap sanatçısı Ceza ve Mercan Dede'nin Meclis'e davet edilmesini istirham ediyorum, 600 vekil de onları dinlesin. İlmin ve sanatın ayağına gidilir, ilim ve sanat ayağa çağrılmaz ama en azından güvenlik endişesini anlatırsak belki gelip, lütfedip burada hepimize bir konser verirler. 'Şu koskoca âlemde yalnız bir kulum. İrfan gönül almaktır seferin bitmeden' diyorlar. İşte bu yüzden bu insanları çok seviyorum.

Sancar da destek verdi

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar da İslam'ın talebinin yerine gelmesi için çalışacağını açıkladı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:32
  1. İstanbul
  2. Saadet Partili Cihangir İslam
  3. CHP
  4. 23 Haziran İBB Başkanlığı
  5. 23 Haziran İBB Başkanlığı Yenileme Seçimi
  6. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar
  7. rap konseri
  8. Ceza (Bilgin Özçalkan)
  9. Mercan Dede
  10. Necmettin Erbakan

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  • kibarcikkibarcik26 dk önce
    senınkankan kaftanogluna lezbıyeenler yalvarıyor ne olur benımle evlendıye sen düşünmemızısn heee lut kavmının gunumuzdekı tezahürleri ile nasıl kanka oldun zamanı gelınce huzurumahserde hesabınıverırsın sorgu sualde allah cc yerınden depşirme konuşmayacaksın azalarınkonuşacak heee işte ozaman ne karlar yagacak gmrecen veselam

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