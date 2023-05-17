Saadetli vekil resmen dalga geçti CHP’liler çok kızacak

DEVA Partisi, Gelecek Partisi , Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden toplam 38 milletvekili çıkardı.

Saadet Partisi 10 vekil çıkardı.

CHP’nin milletvekili sayısı 131’e düştü.

Seçmenler bunları tartışırken, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi’den bir paylaşım geldi. Ümit Çebi, “Eksi yüzde bir” oy ile 10 vekil çıkardıklarını söyledi ve adeta dalga geçti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Saadet partimizin bilge genel başkanı; Temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli görüş tarihinin en zor zamanında, aldığı bu stratejik karar ile, %-1 oyu görünmesine rağmen, Saadet partimizin mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur. Zaman bizden yanadır inş.”

AHMET DAVUTOĞLU ÖNCE YAZDI SONRA SİLDİ

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ilk tur seçimlerin ardından yaptığı Twitter paylaşımını tepkiler gelince sildi. O paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun”