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Gündem Saadetli vekil resmen dalga geçti CHP’liler çok kızacak
Gündem

Saadetli vekil resmen dalga geçti CHP’liler çok kızacak

Yeniakit Publisher
2023-05-17 12:28:00 -
Saadetli vekil resmen dalga geçti CHP’liler çok kızacak

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi'nin Twitter paylaşımı, CHP'lileri kızdıracak: "Yüzde eksi bir oy ile mecliste 10 vekille temsil ediliyoruz."

DEVA Partisi, Gelecek Partisi , Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden toplam 38 milletvekili çıkardı.

Saadet Partisi 10 vekil çıkardı.

CHP’nin milletvekili sayısı 131’e düştü.

Seçmenler bunları tartışırken, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi’den bir paylaşım geldi. Ümit Çebi, “Eksi yüzde bir” oy ile 10 vekil çıkardıklarını söyledi ve adeta dalga geçti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Saadet partimizin bilge genel başkanı; Temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli görüş tarihinin en zor zamanında, aldığı bu stratejik karar ile, %-1 oyu görünmesine rağmen, Saadet partimizin mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur. Zaman bizden yanadır inş.”

 

AHMET DAVUTOĞLU ÖNCE YAZDI SONRA SİLDİ

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ilk tur seçimlerin ardından yaptığı Twitter paylaşımını tepkiler gelince sildi. O paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun”

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Yorumlar

Mikail

Kk k......ı isteseler vereçekti verdi bile haziranda harlayıp kaybolursa şaşmamak lazım aferin kk ya chp kemalizmi dinamitleyen adam 1977 de apoşun sağdıçı......

Şener

Komik yaa! Yoksa Reis sizi truva atı olarak mı gönderdi oraya? Halik İbrahim sofrasında yiyin birbirinizi.
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