Saadet’in tabanına tercüman oldu

CHP’nin başını çektiği zillet paydaşları, 28 Şubat’ta bir araya gelerek çeyrek asır sonra Türkiye’yi yeniden parlamenter sistem bataklığına saplayacak girişime imza atmaya hazırlanırken, ittifak ortağı Saadet Partisi tabanından çatırdama sesleri yükseliyor. Önceki gün katıldığı bir TV kanalında, “Tabanımız, CHP ile HDP ile görünmemizden hoşnut değil” açıklaması yapan Milli Görüş camiasının duayen isimlerinden Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim’in sözleri, düşman kardeşler ittifakının mütedeyyin kesimde oluşturduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi. Merhum Erbakan’ın emaneti olan Saadet Partisi’nin CHP’nin uydusu haline getirildiği ve zillet ittifakına baston yapıldığını ifade eden Erbakan Hoca’nın yol ve dava arkadaşları, Akit’e yaptıkları açıklamada, SP GİK Üyesi Abdullah Sevim’in açıklamalarına destek verdi.

Abdullah kardeşimi tebrik ediyorum

Refah Partisi 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, “Abdullah Sevim’in haksızlık karşısında susmayan bir karakteri vardır. Bizim zamanımızda da öyleydi. Yıllarca beraber yürüdüğümüz, aynı çizgide mücadele ettiğimiz Abdullah Sevim kardeşimizi gerçeği görüp dile getirdiği için tebrik ediyorum. Saadet Partisi camiasını Abdullah Sevim’e desteğe teşvik ediyorum. Acil o çizgide bir istişare gerekmektedir” dedi. Birlikten rahmet ve kuvvet, ayrılıktan azap doğacağını kaydeden Şevki Yılmaz, “Rahmetli Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizin başlattığı birlik çalışmasını inşallah Abdullah Sevim ve onun gibi kardeşlerimiz devam ettirir. Aslında o Saadet Partisi’ni sevdiği için bunu söyledi. Saadet’in yeri CHP’nin yanı değil, milli muhalefet çizgisinde milletin yanıdır. Türkiye’nin milli bir muhalefet partisine ihtiyacı var. Saadet, Yeniden Refah ve diğerleri bunu birleşerek sağlayabilir” diye konuştu. Milli Görüş camiasının sembol isimlerinden Şevki Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi iktidarın en büyük eksikliği, kendilerini uyaracak milli bir muhalefet olmayışıdır. Şu an Meclis içi muhalefet, nifak muhalefetidir. İyiliği, güzelliği köstekleyip yanlışı ve kötülüğü destekleyen ‘istemeyüzcü’ nifak muhalefetidir. İktidarın yaptığı yanlışlarda uyaran, hayırlı hizmetlerde tebrik eden, iyiye motor, şerre fren olacak bir muhalefete ihtiyacımız var.”

Saadet'ten kopuşlar başladı

Milli Görüş Hareketi’nin önde gelen isimlerinden, Refah Partisi’nin Sultanbeyli eski Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak ise, “Abdullah Sevim Bey’in açıklamalarına katılıyorum. Ne söylediyse aynısını ben de söylüyorum. Taban bu ittifaktan son derece rahatsız. Bu ittifakta hayır yok. İsterse Temel Bey’i reisi cumhur adayı yapsınlar, isterse Kılıçdaroğlu’nu, taban bu işten huzursuz. İnsanlar bu işe şiddetle karşı. Saadet Partisi’nden kopuşlar hızlandı. Yeniden Refah’a yöneliş başladı. Temel Bey böyle ısrar ederse alacağı oy en fazla yarım puan olur. Hoca’nın emaneti Haydar Baş’ın partisine dönüşür” dedi. Yol arkadaşlığı yapılacak insanların kökenine bakmak lazım diyen Koçak, şöyle devam etti: “Bizim en kötümüz, başkasının en iyisinden daha iyidir. CHP eşittir HDP. Birbirlerinden farkları yok. Şu anda tam manasıyla takıyye yapıyorlar. Madem bu kadar dürüstler o halde belediyelerdeki bu kadar işçiyi neden işten attılar. Temel Bey, bu kıyımlara neden mani olamadı öyleyse. İktidara gelirlerse, İçişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’nı HDP’ye verirlerse ne olacak? İnsanlar şahsi ikballerini değil, partilerini değil ülkesini düşünmeli.”

İki vekil için değmez

Gazeteci Mustafa Albayrak da, “Özellikle Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından sonra Temel Bey’in karşısında söz söyleyecek kimse kalmamıştı. Abdullah Sevim ağabeyin yaptığı açıklama, tabanın sesini dillendirmesi açısından çok önemlidir. Millet İttifakı’nın içinde yer almanın Saadet Partisi’nde çok ciddi bir rahatsızlığa neden olduğu bilinmekteydi. Tabanın yarıdan fazlası bu ittifakın içinde olmaktan huzursuzdu. Bu itirazlar, burada kalmaz. Çünkü Saadet Partisi’nin tabanı İslam’i hassasiyetleri en üst düzeyde olan insanlardan oluşuyor. İki milletvekili için, ‘Daha çayımızı içmeden İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe sokacağız’ diyen Meral Akşener’in, eşcinsel evliliğe yasal dayanak vaat eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun içinde yer aldığı ittifakta bulunmaya, merhum Erbakan’ın varisleri zaten eninde sonunda itiraz edecekti. Saadet Partisi, Cumhur İttifakı’nda olmasın ama Millet İttifakı’nda da olmamalı. Müstakil bir siyaset izlemesi, CHP ve HDP’ye yamanmasından iyidir” ifadelerini kullandı.