Saadet'in gündeminde bunun ne işi vardı? Temel Karamollaoğlu'na kapak olsun

CHP'nin kuyruğuna takılarak Milli Görüşçülerin kemiklerini sızlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, öğretmenlik kariyer sınavlarının gereksiz olduğunu ve iktidara gelmeleri halinde bu sınavları kaldıracaklarını söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında getirilen uzman öğretmen ve başöğretmen kariyer basamakları sınavının boykot edilmesini isteyen Karamollaoğlu'nun bu çağrısı Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, "Şartları taşıyanların yüzde 95'i başvuruyor. Boykot dediğiniz ki boykot da diyemem onların hepsine. Kimisi istemiyordur iki ay sonra ben emekli olacağım zaten bana yetişmez diyen vardır. Başka başka sebeplerle müracaat etmeyenler de vardır. Hepsi boykot değildir ama yüzde 5'i başvurmamış. Şartları taşıdığı halde yüzde 5'i başvurmamış. Müracaat edenler yüzde 95. Müracat edenlerin yüzde 99'u sınava girmiş. Şimdi hepten afallayacaksınız. AK Partililere imtihan kazandırılıyor diyenlere kapak olsun. Temel Karamollaoğlu'na da bilmediği konularda konuşmaması için ona da kapak olsun. Milli Görüşçüleri üç kuruşluk kariyer sınavını eleştirme noktasına getirecek kadar düşürdüler. Kariyer sınavının ne işi var Saadet Partisi'nin gündeminde?" diye konuştu.