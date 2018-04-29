Saadet'e şok! "Sp siyasi harakiri yapıyor"

Eski Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, "Saadet Partisi siyasi harakiri yapıyor" dedi.

Eski SP Genel Başkan Yardımcısı ve 20. Dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, SP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Aydın, "Merhum Erbakan hocamızdan sonra maalesef SP yönetimi yedi sene gibi kısa sürede siyasi mirası hem deforme etmiş hem de tüketmiş, itibarını yerle bir etmiştir. Özetle, Fatih Erbakan'ın önünü kesmek için 2011 seçimlerine geçici genel başkanla giderek oyları önce yüzde 1 düşürmüşlerdir. 2015 seçimlerinde ise Milli Görüş tabanının en zıt olduğu FETÖ grubuyla içli dışlı olmuşlar ve en son Kasım seçimlerinde partinin oyunu yüzde 0.7'ye indirmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve son referandumda ise kesin tavır alamamışlar, ne dedikleri anlaşılmamıştır. Yani kendi seçmeni karşısında bile anlamsızlaşmışlardır. Bu seçimlerde ise önce AK Parti'ye koşmuşlar, umduklarını bulamayınca da CHP'nin kapısına koşmuşlardır. Millette bir karşılığı olmayınca parti kapılarında istikbal arar duruma düşmüşlerdir. Sonuç olarak bu yolun da yanlış olduğu, dolaştıkları kapılardan bir fayda çıkmayacağı çok yakında ortaya çıkacak ve bir başka seçim hezimeti de görünmüştür. SP veya içinde olduğu ittifak kaybetmeye mahkumdur. 2015 seçimlerindeki yüzde 15'ler havası girilip, yaşanılan milli (paralel) ittifak seçim hezimeti ortadadır. Muhtemelen seçim sandıklarında kaybolan SP'yi arayanlar yakın zamanda adresinde de bulamayacaklardır" dedi.

"MİLLİ GÖRÜŞ DEMEK ONUN BUNUN PROJELERİNDE KATALİZÖR OLMAK DEĞİLDİR"

Erbakan ödüllerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Aydın, şunları söyledi:

"Sosyolojik olarak asıl olması gereken partiler arası seçim ittifakı değil, seçim sonrası partiler arası koalisyondur ve genellikle öyle de olmuştur. Geçmişteki nadir de olsa yapılan seçim ittifakları başarısız olmuştur. Refah Partisi 1991 ittifakının toplam oyunu 1994'te tek başına almıştır. Ayrıca partilerin taban uyumları yoksa, aynı gönül ve fikir ikliminin unsurları değilse ittifaklar ters teper. Boksörlerden, güreşçilerden, yüzücülerden bir takım yapıp sahaya çıkartırsanız hiçbir sporun seyircisi maça gelmez. Seyircisiz oynarsınız. Belki faydası olur diye hemen Erbakan ödülleri adı altında yatırlardan da umut arayışına girmişlerdir. Ancak bunu da yanlış yapmışlar ve Fatih Erbakan'dan okkalı bir azar yemişlerdir. Milli Görüş tabanı işareti almış, bu seçimde Fatih Erbakan'ı izleyecektir. İş bu noktaya gelmişken birkaç söz de Sayın Gül'e söylemek lazım. Siyasi müktesebatınızın herhalde en önemli hak sahibi olan merhum Erbakan'ın oğlu olmadan o salona nasıl girersiniz? Bir yanınızda Fatih Erbakan olması gerekmez mi? Erbakan ödüllerinin veriliş töreninde merhum Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ı görünce Fatih Erbakan'ın olmayışı içinizi sızlatmadı mı?"