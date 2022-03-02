Saadetçiler, Erbakan düşmanı Uğur Dündar'ı baş tacı yapmıştı

Şimdilerde “Erbakan güzellemesi” yapan laikçilerin, 28 Şubat sürecinde Refahyol Hükümetinin Başbakanını lanetlediğine dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Saadetçilerin, vaktiyle, Refahyol’un devrilmesi için Apoletli Medya’da en fazla gayret sarf edenler arasında yer alan Uğur Dündar'ı 2018 yılındaki “Erbakan Ödülleri” gecesinde “baş tacı” yaptıklarını anımsattı. İşte bazı gerçekleri unutanlara "hatırlatma dozu" gibi o yazı:

"Şimdilerde “Erbakan Güzellemesi” yapan laikçiler mi; 28 Şubat sürecinde Refahyol Hükümetinin Başbakanını lanetliyorlardı.

Rahmetliye adeta kan kusturuyorlardı.

Necmettin Erbakan’ın siyasi mirasçıları ise günümüzde 28 Şubat zihniyetini temsil eden “Laikçi Parti” ile kol kola yürüyor!

İBRETLİK SAHNELER

Vaktiyle, Refahyol’un devrilmesi için Apoletli Medya’da en fazla gayret sarf edenler arasında yer alan Uğur Dündar…

Günümüzde, Sözcü yazarı sıfatıyla Zillet İttifakı’nın medya leşkerleri arasındadır.

*

Saadetçiler, 2018 yılındaki “Erbakan Ödülleri” gecesinde kendisini “baş tacı” yapmışlardı!

O törende, Uğur Dündar’ı alkışlayanlar arasında Temel Karamollaoğlu ve Abdullah Gül ikilisi başı çekiyorlardı.

*

Mister Dündar, 14 Mart 2012’de “360” ekranında Korcan Karar’a şöyle demişti:

“28 Şubat dönemindeki tüm haberlerin altına bugün de tereddütsüz imza atarım.

Vicdanen o kadar rahatım ki; duvara yatak resmi yapar, karşısına geçip mışıl mışıl uyurum…” (...)"