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Siyaset Saadet ve Gelecek Partisi ortak adayda birleşti!
Siyaset

Saadet ve Gelecek Partisi ortak adayda birleşti!

Yeniakit Publisher
2023-06-07 00:57:00 -
Saadet ve Gelecek Partisi ortak adayda birleşti!

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile ortak adayda anlaşarak Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u TBMM Başkanı Adayı gösterdiklerini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yarın Başkanlık seçimi yapılacak.

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi ortak aday gösterdi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan Adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu doğrultuda, TBMM başkanlığı için ortak adayımız Antalya Milletvekili Prof.Dr. Serap Yazıcı Özbudun’dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

Adaylık başvuruları sona erdi

28. Dönem milletvekillerinin yemin töreninin yapıldığı 2 Haziran Cuma günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları, saat 24.00 itibarıyla sona erdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu.

Ayrıca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreterliğine verdi.

TBMM Genel Kurulu, yarın toplanarak 30. Meclis Başkanı'nı seçecek.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

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