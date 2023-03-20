Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete'de Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak

CHP ve arka bahçeleri ile fondaş medyası, “6284’e dokundurtmayız” naraları atarken, geçmişte 6284’e, İstanbul Sözleşmesine ve LGBTİ gibi oluşumlara tepki gösteren, ancak bu aralar "masadaki ortaklarını küstürmemek" için sessizliğe bürünen Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete'de dikkat çekici bir yazı yayınlandı.

Milli Gazete yazarı Burhan Bozgeyik, 6284 sayılı kanunu kaldırmayana oy vermeyeceğini belirterek, seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini zımnen de olsa itiraf etti.

Bozgeyik, "Zordur Almak Bizden Reyi!" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Seçimde bir vatandaş olarak rey vereceğiz. Ancak benim cumhurbaşkanı adaylarından ve parlamentoda yer alacak milletvekili adaylarından beklentilerim var. Bunları yerimiz nispetinde belirtelim:

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Yüz yıllık bir yakın tarihi de göz önünde bulundurarak, şehit ve gazi ecdadımızın uğruna hayatını feda ettiği değerlerin esas alınmasını beklerim. 23 Nisan 1920 milat olsun. O gün hangi Anayasa ve hangi esaslar varsa, hangi değerler ön plana alınmışsa, o esas alınmalı.

Ülkenin siyasî tarihinde işbaşına gelmiş hükümetlerin yaptıkları muhtelif anlaşmalar var. Bunlardan “ülkemizin ve halkımızın zararına” bütün anlaşmalar -bedeli ne olursa olsun- iptal edilmeli.

6284 ve 5816 sayılı kanunlar ve “Fulbright Eğitim Anlaşması” kaldırılmalı. Bunlar artık “beka meselesi” haline gelmiştir. Bir iki tanınmış bayan, “6284 kırmızıçizgimizdir” diyor. Nice yuvaları yıkan, ocakları söndüren bir dayatma onların kırmızıçizgisi olabilir, gerçekte onlar aynı kırmızı kalemle üzeri çizilmesi gereken bir mevzuattır. Zaten üzerindeki elbise olan İstanbul Sözleşmesi iptal edilmiştir. Geriye kalan o kanun da iptal edilmelidir. (…) Şahsen benim reyim, bu kanunu ve 5816 sayılı Kanunu kaldıranadır. Ya da kaldırmaya söz verenedir.

(…) Barış Manço’nun bir şarkısı vardı; “İşte hendek, işte deve / Ya atlarsın, ya düşersin / Baktın olmaz, vazgeçersin / Zordur almak bizden kızı” diye. Bizden reyi almak da zordur. Zaten beş yılda bir hatırlanıyoruz. Onda da kılı kırk yaracağım arkadaş. Zordur almak bizden reyi!.."