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Saadet Partisi'nin standına saldırı!

Ankara Kızılay'da Saadet Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için yürütülen ön imza kampanyasının bulunduğu standa çirkin bir saldırı düzenlendi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:19
Saadet Partisi'nin standına saldırı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra 100 bin imza için başta Ankara olmak üzere ülke genelinde sürdürülen ön imza kampanyaları ilgi görürken Ankara Kızılay’da etkinliğe saldırı olması tepki çekti.

Saldırıyı kimliği henüz belirlenemeyen kişiler gerçekleştirirken saldırganlar, Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından kurulan stantı dağıtarak hakaret ve küfürler savurdu.

Saldırganlar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle emniyete götürülerek gözaltına alındı. Saadet Partisi'ne yapılan bu saldırı aynı zamanda 24 Haziran seçim sürecinde bir parti standına yapılan ilk saldırı oldu.

 

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 20:19
  1. Ankara
  2. ankara
  3. saadet partisi
  4. karamollaoğlu
  5. standa saldırı

YORUM YAZ

  • hacıhacı48 dk önce
    Seçim yapmakla medeni olunmuyor. ...
  • cihadcihad23 dk önce
    ya gündeme gelmek için bunların yapmayacağı yok kendine sıkarda beni vurdular tehdit alıyorum naraları atarlar. hem burnumun dibine hocamızdan uzaklaşmış ne olduğu belirsiz karanlık bi odak sıtandı kurulursa aynısını yaparım
  • ahmetahmet51 dk önce
    acaba hangi partinin provakatörleri
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