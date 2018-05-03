Saadet Partisi'nin standına saldırı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra 100 bin imza için başta Ankara olmak üzere ülke genelinde sürdürülen ön imza kampanyaları ilgi görürken Ankara Kızılay’da etkinliğe saldırı olması tepki çekti.

Saldırıyı kimliği henüz belirlenemeyen kişiler gerçekleştirirken saldırganlar, Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından kurulan stantı dağıtarak hakaret ve küfürler savurdu.

Saldırganlar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle emniyete götürülerek gözaltına alındı. Saadet Partisi'ne yapılan bu saldırı aynı zamanda 24 Haziran seçim sürecinde bir parti standına yapılan ilk saldırı oldu.