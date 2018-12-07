Saadet Partisi'nden Mansur Yavaş çıkışı

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı. Seçim çalışmalarının iyi gittiğini ifade eden İslam, "Teşkilatlarımız ve genel merkezimizin işbirliğinde adayları belirleme sürecindeyiz. Seçime güçlü adaylarla girmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Gerekli yerlerde dirsek temasına gidilebilir"

Seçimde ittifak konusuna da değinen İslam, "Bizim partimizin aldığı karar, seçime bağımsız olarak girmek, tek başımıza girmek; ama gerekli yerlerde dirsek temasına tabii ki gidilebilir. Böyle de bir açık kapı var. Ancak burada herhangi bir işbirliği, SP'nin adaylarının özellikle desteklenmesi ile gündeme gelir. Ama zaten halk arasında da tabanda birleşme, tabanda bir adaya doğru yöneliş, mahalli idareler seçimlerde yaşadığımız bir olaydır" diye konuştu.

3 büyük belediyeyi...

Muhalefetin sandıkta yapacağı herhangi bir dirsek temasında, özellikle 3 büyük belediyeyi alabileceğini söyleyen İslam, ''Bu konuda tabanda birleşmeler zaten olacaktır. Ama söylediğim gibi, SP'nin seçmeninin tavrı mahalli idare seçimlerinde son derece farklı olabilir. Genel seçimlerle bu seçimleri mukayese etmek bizi belli bir hataya düşürebilir. O yüzden biz kendi adaylarımızla ve güçlü adaylarla seçime girmeyi ön planda tutuyoruz. Ama seçmen zaman zaman sandıklarda kendi sentezini yapar ve mahalli idareler seçimlerinde ayrı, başkanlık seçimlerinde ayrı oy kullanabilir'' dedi.

"Mansur Yavaş'a başarılar diliyorum"

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mansur Yavaş olması durumunda SP'nin buna nasıl bakacağını da değerlendiren İslam, "Bize başvurular şu anda inceleniyor. O yüzden bir söz söylememem yakışık almaz. Sayın Mansur Yavaş hepimizin bildiği, kıl payı seçimi kaybetmiş birisi. Çok kaliteli ve iddialı bir aday. Şimdiden ben kendisine başarılar diliyorum. Ama SP'nin nihai tutumu da önümüzdeki günlerde belli olacaktır'' şeklinde konuştu.