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Saadet Partisi'nden Kadir Topbaş sürprizi! "Onu düşünebiliriz"

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, İBB için, eski Başkan Kadir Topbaş'ı düşünebileceklerini söyledi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:07
Saadet Partisi'nden Kadir Topbaş sürprizi! "Onu düşünebiliriz"

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın sorularını cevapladı.

Sevim, Doğan'ın "Topbaş, Saadet Partisi'ne açık kapı bıraksa gider misiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:

— Bu düşünülür tabi. Düşünülmeyecek bir şey değil. Bizim bildiğimiz kadarıyla Topbaş'ın böyle kamuoyuna yansıyan yüz kızartıcı bir şeyi olmadı. Kapalı kapılar ardında olmuştur olmamıştır, biz bilemeyiz. Aldı götürdü, şöyle yaptı böyle yaptı denilecek bir şeyi yok.

— Bunu iştişare etmek ve konuşmak lazım. Arkadaşlar bunları konuşuyor. Zaman zaman gündeme geliyor. Örneğin arkadaşlar Ali Müfit Gürtuna'ya gitsek mi diye soruyor. Bunlar dediğim gibi zaman zaman gündeme geliyor. Bu noktada gidelim görüşelim diye bir şey oluşmadı. Seçimlere daha çok zaman var. Köprünün altından çok sular geçecek. CHP'nin adayı İstanbul'da belirleyici olacak. CHP'nin muhafazakar seçmenlere de yeşil ışık yakan bir adayla seçimlere girmesi işi daha çekişmeli hale getirecektir.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:07
  1. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim
  2. Artı Gerçek
  3. Rıfat Doğan
  4. Kadir Topbaş

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp8 dk önce
    Reiz Topbaşı neden aldıgını acıklamazsa Topbaş kazanir.
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