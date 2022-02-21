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Siyaset Saadet Partisi'nden gündemi sarsan "Yuvarlak Masa" çıkışı: Gerekirse 3. ittifakı kurmalıyız
Siyaset

Saadet Partisi'nden gündemi sarsan "Yuvarlak Masa" çıkışı: Gerekirse 3. ittifakı kurmalıyız

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, parti tabanının CHP ile kurulan ittifaktan rahatsız olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 16:07:00 -
Saadet Partisi'nden gündemi sarsan "Yuvarlak Masa" çıkışı: Gerekirse 3. ittifakı kurmalıyız

CHP öncülüğündeki 6'lı masada yer alan Saadet Partisi'ne parti içinden tepki geldi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, CHP ile yakınlaşmanın ardından tabanda oluşan rahatsızlığı dile getirdi.

Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın içinde yer alan partisini eleştirerek, üçüncü bir ittifakın Saadet Partisi öncülüğünde kurulması gerektiğini söyledi.

"Saadet Partisi 3. ittiakı kurmalı"

Sevim, "Benim kanaatim, Genel İdare Kurulu'nda da defalarca söyledim. Saadet Partisi olarak ittifaka mecbursak üçüncü bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım." dedi.

"Taban CHP ile görüşmemizden hoşnut değil"

"Bunun Saadet Partisi'nin geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Sevim, parti tabanının Millet İttifakı'ndan ve CHP'den rahatsız olduğunu belirtti.

Sevim yaptığı açıklamada "Bizim tabanımız, CHP ile bir görünmemizden, bir algılanmamızdan hoşnut değil. Bunu, bizim Saadet Partisi yöneticileri olarak görmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

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