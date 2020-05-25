Saadet Partisi'nden 'erken seçim' iddiası

Saadet Partisi yöneticisi Ali Aktaş, erken seçim yapılabileceği iddiasında bulundu. Aktaş ''Erken seçim, açıklandıktan en az 45, en fazla 90 gün sonra yapılabiliyor. Çarşamba günü Meclis’i acele toplayıp karar alırlarsa en erken 12 Temmuz Pazar olmak üzere Temmuz ve Ağustos aylarında seçim yapılabilir. Muhalefet her an seçime hazır olmalı. Puslu havaya giriyoruz” iddialarında bulundu.

AK Parti: Erken seçim beklemek temelsiz bir rüyadır

AK Parti ile MHP, seçim sistemi ve vekil transferleri konusunda çalışma başlattı. Muhalefet partileri bu adımı erken seçim hamlesi olarak yorumladı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise erken seçimle ilgili "Temelsiz bir rüya" dedi.

Erken seçim tartışmalarına değinen AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasinin daha fazla kurumsallaşması ve kurumlar, kurallar rejimi dediğimiz demokrasinin halkın iradesi ile olan bağlantısının tahkim edilerek sürdürülmesine yönelik çabaları erken seçime bağlamayı abesle iştigal olarak görüyorum. Muhalefet partileri iki nedenden dolayı bu söylemi tutmak isterler. Kalkın, çalışın erken seçim var duygusu uyandırmak isterler. İkincisi de iktidarın işini zorlaştırmak için bu işe girerler. AK Parti ve MHP’nin bir erken seçim niyeti yok. Bu temelsiz bir rüyadır. Dolayısıyla bu milletvekili düzenlemesinin erken seçim ile bir ilgisi yok. Seçim 2023 yılında zamanında olacak"