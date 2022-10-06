Saadet Partisi'nden Devlet Bahçeli kararı! Disipline sevk edildi

Saadet Partisi, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik hakarete varan ifadeler kullandığı gerekçesiyle Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi'yi disipline sevk etti.

2018'deki seçimlere CHP ve İYİ Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı ile beraber giren Saadet Partisi'nde GİK üyesi olan Ümit Çebi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ağır hakarette bulundu.

Disipline sevk edildi

Çebi, resmi Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Birol Aydın: Asla tasvip etmiyoruz

SP Sözcüsü Birol Aydın konuyla ilgili açıklamasında, "Önce ahlak ve maneviyat' diyerek yola çıkmış ve yarım asrı aşkın bir süredir de bu anlayışla yoluna devam eden Milli Görüş Hareketimizin ilkeleri ile asla bağdaşmayan açıklamalarda bulunan Ümit Çebi, Yüksek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir. Asla tasvip etmediğimiz, hiçbir insana söylenmeyecek ve hiçbir insanın da hangi sebeple olursa olsun kullanmaması gereken bu ifadeleri asla tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

GİK üyesi Çebi'den açıklama

Saadet Partisi'nin kararını değerlendiren Çebi ise şu ifadeleri kullandı:

''Meydanlarda ve TV lerde milli görüşün tek partisi Saadet Partimiz hakkında illet, zillet ve hainlerle birlikte olma iftiralarında bulunan, MHP Genel Başkanı hakkında attığım bir tweet'ten dolayı genel merkezim tarafından, yüksek disiplin kuruluna verilmiş bulunmaktayım.''