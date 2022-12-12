Saadet Partisi'nden CHP'li vekile '"AGD'de tecavüz" iftirasına cevap! "Allah senin belanı versin"

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TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği'ne "tecavüzcü" ithamında bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’ya, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran'dan çok sert tepki geldi.

Saadetli Erduran, sosyal medya hesabından cevap verdiği CHP'li Yıldırım'a şöyle seslendi:

Anadolu Gençlik derneğimizi tecavüzcü dernek olarak gösterip iftira atan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Allah senin belanı versin.

Kürsüye toplumun teveccühünü kazanmış İslami oluşumların isimlerinin yer aldığı bir kağıtla çıkan Yıldırım Kaya, şu hadsiz ifadeleri kullanmıştı:

Eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız.

Unutmayın geliyoruz. Bu tecavüzcülerden hesap soracağız.