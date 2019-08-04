0553 313 94 23

Saadet Partisi'nde kongre tarihi belli oldu

Saadet Partisi'nin olağan kongresinin Ekim ayında yapılacağı öğrenildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 18:55
Saadet Partisi'nde kongre tarihi belli oldu

Saadet Partisi'nin 7. Olağan Kongresi ekim ayında Ankara'da yapılacak.

Son kongresini 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştiren Saadet Partisi'nde kongre heyecanı yaşanıyor.

 

Hazırlıklar başladı

Yasal mevzuat gereği ekim ayında Ankara'da yapılacak kongre için Saadet Partisi genel merkezinde hummalı bir hazırlık sürecine girildi.

Her kongresi bir şölen havasında geçen Saadet Partisi'nin kongre ile ilgili detaylı bilgileri ilerleyen günlerde il başkanlıklarına ulaştırması bekleniyor.

Karamollaoğlu: Emin adımlarla gideceğiz

Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Temel Karamollaoğlu, nisan ayında yaptığı bir konuşmasında, "Önce zamanı gelen il kongrelerimizi tamamlayacağız. Ekim ayında ise büyük kongremizi yapacağız ve kolları sıvayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 18:55
  1. Ankara
  2. Saadet Partisi
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. saadet partisi kongre

YORUM YAZ

  • Daha genç bir aday yokmu?Daha genç bir aday yokmu?24 dk önce
    Millet Saadete vermek istiyor ama genç bir adayın çıkmaması oy kazandırmıyor. Lider 60 yaşın altında olmalıdır. Neden biri aday olmuyor ben de anlamıyorum. Temel Karamollaoğlu,gelmek isteyen varsa bırakabileceğini açıklamıştı. Yok mu lider potansiyelinde bir tane Türkiye'de aday?Hitabeti güçlü yok mu bir kişi?
  • Prof isterizProf isteriz33 dk önce
    Haydar baş o seçin adam profesörKaramolla vasıfsız prof değil
  • Nevzat Nevzat 39 dk önce
    28 şubatçıların ortağı kongre yapsa ne olur yapmasa yüzde sıfırcı bir parti.
  • VatandaşVatandaş41 dk önce
    Pkk ve chp yi baş köşeye oturtsun hainler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları
  1. Trabzonspor'da Sparta Prag maçı..
  2. Mısır ve İİT, Sudan'da anayasa..
  3. KKTC Sağlık Bakanlığından Batı Nil..
  4. Şampiyon sporculara coşkulu karşılama
  5. Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz..
  6. Bakan Kasapoğlu'ndan Oğuz Türker'e..
  7. Milli güreşçilerden Polonya'da 8 madalya
  8. Toplu iş sözleşmesi memur işçi zam..
  9. Bakan Kasapoğlu, satranç turnuvasının..
  10. Didim'de İrlandalı çift öldüresiye..
  11. "Şehir hastaneleri sağlık alanında..
  12. Vicdansızlığın böylesi görülmedi
  13. Fatsa’da sağanak etkili oldu
  14. Zayıflamak için bazı pratik bilgiler |..
  15. Ayvalık’ta “Manuş Baba” coşkusu
  16. Candan Erçetin’den darbuka şovu
  17. Hallac-ı Mansur kimdir, ne zaman..
  18. İtalyanlardan 'Hakan Çalhanoğlu'..
  19. Kurtdere’de kazanan Ali Gürbüz oldu
  20. Mardin’de anız yangınında mısır ekili..
Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

Günün Karikatürü

04 Ağustos 2019
Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar