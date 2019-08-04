Saadet Partisi'nde kongre tarihi belli oldu
Saadet Partisi'nin olağan kongresinin Ekim ayında yapılacağı öğrenildi.04 Ağustos 2019 Pazar 18:55
Saadet Partisi'nin 7. Olağan Kongresi ekim ayında Ankara'da yapılacak.
Son kongresini 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştiren Saadet Partisi'nde kongre heyecanı yaşanıyor.
Hazırlıklar başladı
Yasal mevzuat gereği ekim ayında Ankara'da yapılacak kongre için Saadet Partisi genel merkezinde hummalı bir hazırlık sürecine girildi.
Her kongresi bir şölen havasında geçen Saadet Partisi'nin kongre ile ilgili detaylı bilgileri ilerleyen günlerde il başkanlıklarına ulaştırması bekleniyor.
Karamollaoğlu: Emin adımlarla gideceğiz
Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Temel Karamollaoğlu, nisan ayında yaptığı bir konuşmasında, "Önce zamanı gelen il kongrelerimizi tamamlayacağız. Ekim ayında ise büyük kongremizi yapacağız ve kolları sıvayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." demişti.
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