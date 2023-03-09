Saadet Partisi'nde Kılıçdaroğlu krizi! 'Adaylığını kabul etmiyoruz'

Saadet Partisi'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı krize neden oldu. Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, Saadet Partisi'ne tepki gösterdi. Yaşar, "Saadet Partisi yönetimi, davasına ihanet etmiştir" dedi. Yaşar ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımadıklarını da ilan etti. Heyet, seçim tarihinin açıklanmasından sonra toplantı yapılacağını ve adaya ilişkin alınacak kararın kamuoyuna duyurulacağını da açıkladı.

6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir

Haymana Mutabakatı'nın sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. 6 Mart'ın Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçtiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu Milli Görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görmüşlerdir. Davamız adına üzüntü verici olan bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık davamızın inkârı olmuştur. Milli Görüş hareketi yarım asırdır milyonlarca inançlı insanların emeği, gözyaşı, duası ve üstün gayretleriyle vücut bulmuştur. Ayrıca 1,5 milyar İslam âleminin umudu olmuş muazzam bir birikime sahiptir. Hal böyle olunca henüz verilip verilmeyeceği meçhul olan bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir. Bu sebepledir ki Saadet Partisinin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir."

"Saadet Partisi yönetiminin Milli Görüş davasına ve millete güveni kalmadı"

Açıklamada ayrıca Saadet Partisi yönetiminin Milli Görüş davasına ve millete güveninin kalmadığı vurgulanarak, "Saadet Partisi yönetimi, şu haliyle bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, kültürüyle ve tarihiyle kavga etmiş, büyük tahribatlar yapmış partilerin karargâhına dönüşmüştür" denildi.

"Aldıkları karar bağlayıcı değil"

"Saadet Partisi yönetiminin girmiş olduğu bu yol, almış olduğu bu karar asla Milli Görüş Hareketini ve Hareketimizin tertemiz mensuplarını bağlamaz. Milli Görüş leke tutmaz bir kumaştır. Kin ve nefretle hareket etmeyen bir ahlaka sahiptir. Milletimizi; işbirlikçi, küreselci ve ihanet şebekelerine bırakmayacak bir cihat karargâhıdır" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

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"Saadet Partisi yönetiminin ittifaka yönelik almış olduğu bu karar sadece parti genel merkezini bağlamakta olup Milli Görüş hareketini oluşturan diğer MİLKO kuruluşlarımızın kahir ekseriyetini bağlamamaktadır. Dolayısıyla bu kararın 6’lı masaya olumlu bir oy etkisi olmayacaktır. Her ne kadar açıkça ifade etmeseler de teşkilat mensuplarımızın büyük bir çoğunluğu bu durumu asla tasvip etmemektedir. Yaşanan bu süreç bizlere Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın şu sözünü hatırlatmaktadır. “Siyonizm öyle ustadır ki, Kim ? Ben mi ? Ben, hiç Siyonizm’e hizmet eder miyim! Şarkısını söylettirerek, kendi ordusunda askeri talim yaptırır.”

"Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin kararı tanımıyoruz"

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ise şu ifadelere yer verildi:

"Haymana Mutabakatı Heyeti olarak önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi, Milli Görüş değerlerine sahip olmayan bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar beyan ediyoruz. Bu çerçevede bizler, Saadet Partisi yönetiminin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına onay vermesi ile ilgili kararını tanımadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bundan böyle Saadet Partisi yönetiminin hiçbir sözü ve kararı bizim için muteber ve geçerli değildir. Haymana mutabakatı heyeti, seçim tarihinin açıklanmasının akabinde toplanacaktır. Partimizin mevcut gidişatından rahatsız olan camiamızın önemli şahsiyetlerini toplantıya davet ederek, seçimlerde izleyeceği yolu geniş katılımlı bir istişareyle belirleyecektir. Alacağımız kararların ve yapılacak seçimlerin milletimize, İslam âlemine, hareketimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini cenabı Allah’tan niyaz ederiz."