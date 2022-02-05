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Gündem Saadet Partisi'nde istifa kararı
Gündem

Saadet Partisi'nde istifa kararı

Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu Üyeliği yapan işadamı Mustafa Tuncer, görevinden ayrılma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 13:46:00 -
Saadet Partisi'nde istifa kararı

İş insanı Mustafa Tuncer, iş yoğunluğu nedeniyle Saadet Partisi'ndeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Tuncer, şu ifadeleri kullandı;

“İş yoğunluğum ve seyahatlerimin sıklığı sebebiyle Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevimden müsaade istemiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’na ve tüm ekibe teşekkür ediyorum"

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Yorumlar

Mert Akinci

Saadet partisinden 1 kisi isifa eder Buyuk manset atarsiniz. Iyi partiden yine ayni. Ama Doguda asiretler AKP.den istifa edip. 10.000. 20.000 halinde  Chpýe katilirlar Sizde tik yok. Bumu sizin haberciliginiz
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