Saadet Partisi'nde istifa kararı
Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu Üyeliği yapan işadamı Mustafa Tuncer, görevinden ayrılma kararı aldı.
İş insanı Mustafa Tuncer, iş yoğunluğu nedeniyle Saadet Partisi'ndeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Tuncer, şu ifadeleri kullandı;
“İş yoğunluğum ve seyahatlerimin sıklığı sebebiyle Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevimden müsaade istemiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’na ve tüm ekibe teşekkür ediyorum"