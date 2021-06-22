Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ten İbrahim Reisi’ye tebrik mektubu

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz hafta İran’da gerçekleşen seçimler sonucu ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah İbrahim Reisi’ye bir tebrik mektubu gönderdi. Mektubunda İran ve Türkiye halklarının kardeş olduğunu hatırlatan Asiltürk, Reisi’ye yeni vazifesinde muvaffakiyetler diledi.

“En kalbi duygularımla tebrik ederim”

Mektubunda İran ve Türkiye halklarının kardeş olduğunu hatırlatan Asiltürk, “Sayın Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na seçilmenizden dolayı sizleri en kalbi duygularımla tebrik ederim. İran halkının büyük teveccühü ile seçilmiş olmanızın; başta İran halkı olmak üzere iki kardeş ülke ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.